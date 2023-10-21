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Жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему снова решилась на усыновление ребенка

21 октября 2023 12:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Тимура Мирошниченко рассказала, почему снова решилась на усыновление ребенка
Шоумен Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена ведущего Тимура Мирошниченко недавно рассказала, что начала процесс подготовки к усыновлению еще одного ребенка. Супруга шоумена призналась, что предстоит долгий и непростой путь.

Об этом Инна написала в социальной сети.

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Хороший пример для других

Подписчики активно интересуются опытом пары относительно усыновления. Поэтому Инна решила ответить на некоторые вопросы фолловеров. Женщину спросили, что мотивировало ее снова пройти процесс усыновления.

 

Инна Мирошниченко об усыновлении. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Инна Мирошниченко об усыновлении. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Чтобы вопросов было меньше. Чтобы не было "ребенок из приюта". А был сын, дочь. Чтобы как можно больше людей видели, что усыновление — это нормально. Усыновленные дети — такие же дети, как и все остальные. Усыновители — это не несчастные, которые не смогли родить, а люди, которые просто любят, независимо от того, как пришли в усыновление. Потому что если у людей голове формируется такой вопрос, то там еще больше разрушающих стереотипов, травмирующих других..." — комментирует Инна Мирошниченко.

Подписчики поинтересовались, в каком возрасте они с мужем Тимуром Мирошниченко расскажут Марселю, что он усыновлен.

 

Инна Мирошниченко об усыновлении. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Инна Мирошниченко об усыновлении. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"В том, в котором он спросит. В целом, я хочу, чтобы это не было темой для "сын, нам надо поговорить", а что-то, что он знает и так. Если будут уточняющие вопросы, то мы будем отвечать правдиво и постепенно. В 4 года он не будет спрашивать прямо всю историю. Информация будет приходить постепенно. Ему 2. Он точно помнит, что есть жизнь до нас. И впоследствии он будет интересоваться тем, что это было. Ну, и самое главное, мы будем консультироваться с психологами на каждому из шагов", — рассказала Инна.

Тимур Мирошниченко вместе с женой летом усыновил мальчика из детдома. Однако супруги рассказывали, что хотят взять в семью девочку.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.

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