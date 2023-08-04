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Дружина Тімура Мірошниченка розповіла правду про життя прийомного сина у дитбудинку

4 серпня 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Тімура Мірошниченка розповіла правду про життя прийомного сина у дитбудинку
Інна Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, Інна, поділилася шокуючими подробицями життя їхнього прийомного сина в дитбудинку. Марсель тільки починає адаптуватися до реального життя.

Про це Інна Мірошниченко розповіла в Instagram.

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Вперше спробував морозиво та малину

2-річний Марсель лише у родині Мірошниченків почав робити речі, на які не мав можливості у дитбудинку. Інна Мірошниченко зізналася, що лише у їхній родині хлопчик вперше спробував морозиво та малину, але згодом з'ясувалося, що Марселю не можна лактозу. Також Інна поділилася, що у дитбудинку дітей годують за протоколом, не враховуючи особливостей їхнього організму. Так, у Марселя є проблеми з кишківником, але у дитбудинку він їв солодощі.

"Ще за тиждень до знайомства з нами Марсель був у молодшій групі, де вся їжа в формі пюре. Він не розуміє форм їжі. Не жує. Він ніколи не розмазував у руках ягоди. Не кидався котлетами. Все те, що робили домашні діти. Цей етап ми намагаємося надолужити, бо це знайомство зі світом", — говорить Інна Мірошниченко.

 

Син Інни та Тімура Мірошниченків, Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Син Інни та Тімура Мірошниченків, Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Син Інни та Тімура Мірошниченків, Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Коли Інна прїхала одного дня до дитячого будинку, то побачила, як Марсель їстть вафлю.

"А вихователька демонструє, як вчить його їсти цукерку. Типу, дивіться, ми тут смаколиками годуємо. Наступного дня я привезла дитяче пюре. Яблуко-морква. Ще наступного дня мене відчитали, що у нього був розлад, бо я дала йому моркву, а моркву він ще не їв. Моркву! Йому два. Каже: "Краще купіть йому печиво "Марія", — говорить дружина Мірошниченка.

Подружжя Мірошниченків лише нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини й їхньому спільному великому бажанню. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу зрозуміли — це їхній син Марсель.

 

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч з прийомним сином.

Раніше Тімур Мірошниченко замилував ніжним фото з прийомним сином.

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