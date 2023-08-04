Дружина Тімура Мірошниченка розповіла правду про життя прийомного сина у дитбудинку
Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, Інна, поділилася шокуючими подробицями життя їхнього прийомного сина в дитбудинку. Марсель тільки починає адаптуватися до реального життя.
Про це Інна Мірошниченко розповіла в Instagram.
Вперше спробував морозиво та малину
2-річний Марсель лише у родині Мірошниченків почав робити речі, на які не мав можливості у дитбудинку. Інна Мірошниченко зізналася, що лише у їхній родині хлопчик вперше спробував морозиво та малину, але згодом з'ясувалося, що Марселю не можна лактозу. Також Інна поділилася, що у дитбудинку дітей годують за протоколом, не враховуючи особливостей їхнього організму. Так, у Марселя є проблеми з кишківником, але у дитбудинку він їв солодощі.
"Ще за тиждень до знайомства з нами Марсель був у молодшій групі, де вся їжа в формі пюре. Він не розуміє форм їжі. Не жує. Він ніколи не розмазував у руках ягоди. Не кидався котлетами. Все те, що робили домашні діти. Цей етап ми намагаємося надолужити, бо це знайомство зі світом", — говорить Інна Мірошниченко.
Коли Інна прїхала одного дня до дитячого будинку, то побачила, як Марсель їстть вафлю.
"А вихователька демонструє, як вчить його їсти цукерку. Типу, дивіться, ми тут смаколиками годуємо. Наступного дня я привезла дитяче пюре. Яблуко-морква. Ще наступного дня мене відчитали, що у нього був розлад, бо я дала йому моркву, а моркву він ще не їв. Моркву! Йому два. Каже: "Краще купіть йому печиво "Марія", — говорить дружина Мірошниченка.
Подружжя Мірошниченків лише нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини й їхньому спільному великому бажанню. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу зрозуміли — це їхній син Марсель.
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