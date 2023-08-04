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Жена Тимура Мирошниченко рассказала правду о жизни приемного сына в детдоме

4 августа 2023 10:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Тимура Мирошниченко рассказала правду о жизни приемного сына в детдоме
Инна Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена шоумена Тимура Мирошниченко, Инна, поделилась шокирующими подробностями жизни их приемного сына в детдоме. Марсель только начинает адаптироваться к реальной жизни.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в Instagram.

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Впервые попробовал мороженое и малину

2-летний Марсель только в семье Мирошниченко начал делать вещи, на которые не имел возможности в детдоме. Инна Мирошниченко призналась, что только в их семье мальчик впервые попробовал мороженое и малину, но со временем выяснилось, что Марселю нельзя лактозу. Также Инна поделилась, что в детдоме детей кормят по протоколу, не учитывая особенностей их организма. Так, у Марселя есть проблемы с кишечником, но в детдоме он ел сладости.

"Еще за неделю до знакомства с нами Марсель был в младшей группе, где вся еда в форме пюре. Он не понимает форм пищи. Не жует. Он никогда не размазывал в руках ягоды. Не бросался котлетами. Все то, что делали домашние дети. Этот этап мы пытаемся наверстать, потому что это знакомство с миром", — говорит Инна Мирошниченко.

 

Сын Инны и Тимура Мирошниченко, Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Сын Инны и Тимура Мирошниченко, Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Тимур Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

 

Сын Инны и Тимура Мирошниченко, Марсель. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Когда Инна приехала однажды в детский дом, то увидела, как Марсель ест вафлю.

"А воспитательница демонстрирует, как учит его есть конфету. Типа, смотрите, мы здесь вкусностями кормим. На следующий день я привезла детское пюре. Яблоко-морковь. Еще на следующий день меня отчитали, что у него было расстройство, потому что я дала ему морковь, а морковь он еще не ел. Морковь! Ему два. Говорит: "Лучше купите ему печенье "Мария", — говорит жена Мирошниченко.

Супруги Мирошниченко только недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря изрядной настойчивости жены и их общему большому желанию. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, сразу поняли — это их сын Марсель.

 

Напомним, Инна Мирошниченко умилила историей о первой встрече с приемным сыном.

Ранее Тимур Мирошниченко восхитил нежным фото с приемным сыном.

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