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Жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах

14 августа 2023 10:37
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах
Инна Мирошниченко с детьми. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена шоумена Тимура Мирошниченко, Инна, поделилась подробностями жизни их приемного сына в детдоме. Марселю теперь тяжело даются даже простые решения, а все потому, что его не учили выражать собственную волю.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в Instagram.

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Инна рассказала, как еще, когда они с мужем были в процессе оформления бумаг по усыновлению Марселя, то часто ездили к мальчику в детский дом. Супруги просто гуляли по лестнице с ребенком, потому что малышу не позволяли ходить воспитатели.

"В какой-то момент Марселю что-то не понравилось. Он очень осторожно уложился на пол и понемногу начал стучать ногами и смотреть на реакцию.

Женщина: — как там ваши дела?

Мы: — все нормально, спасибо.

Женщина: — а что происходит?

Мы: — впервые проявил характер.

Женщина: — ну ничего, характер можно переломить…

Мы:…

Переломить характер как метод воспитания. Переломить характер, как первый шаг к перелому жизни. Вырастить детей, которые не понимают, что могут иметь желание. Когда вопрос "яблоко или банан" — это стресс. Ибо они не понимают, ПОЧЕМУ У НИХ ЧТО-ТО Спрашивают? На качели или на горку? Домой или в кафешку? С мамой пойдешь или с папой? Все эти вопросы пугают ребенка. Ибо он начинает что-то странное чувствовать внутри. И не знает, как с этим справиться. Это ощущение — это собственная значимость. Это способность что-либо хотеть или не хотеть. Это возможность говорить об этом без страха быть неуслышанным, наказанным, "поломанным", — говорит Инна Мирошниченко и добавляет, верит, что благодаря ее посту в мире будут позитивные перемены.

 

Супруги Мирошниченко только недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря изрядной настойчивости жены и их общему большому желанию. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, сразу поняли — это их сын Марсель.

Напомним, Инна Мирошниченко умилила историей о первой встрече с приемным сыном.

Ранее Тимур Мирошниченко восхитил нежным фото с приемным сыном.

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