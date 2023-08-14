Жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах
Жена шоумена Тимура Мирошниченко, Инна, поделилась подробностями жизни их приемного сына в детдоме. Марселю теперь тяжело даются даже простые решения, а все потому, что его не учили выражать собственную волю.
Об этом Инна Мирошниченко рассказала в Instagram.
Печальный опыт
Инна рассказала, как еще, когда они с мужем были в процессе оформления бумаг по усыновлению Марселя, то часто ездили к мальчику в детский дом. Супруги просто гуляли по лестнице с ребенком, потому что малышу не позволяли ходить воспитатели.
"В какой-то момент Марселю что-то не понравилось. Он очень осторожно уложился на пол и понемногу начал стучать ногами и смотреть на реакцию.
Женщина: — как там ваши дела?
Мы: — все нормально, спасибо.
Женщина: — а что происходит?
Мы: — впервые проявил характер.
Женщина: — ну ничего, характер можно переломить…
Мы:…
Переломить характер как метод воспитания. Переломить характер, как первый шаг к перелому жизни. Вырастить детей, которые не понимают, что могут иметь желание. Когда вопрос "яблоко или банан" — это стресс. Ибо они не понимают, ПОЧЕМУ У НИХ ЧТО-ТО Спрашивают? На качели или на горку? Домой или в кафешку? С мамой пойдешь или с папой? Все эти вопросы пугают ребенка. Ибо он начинает что-то странное чувствовать внутри. И не знает, как с этим справиться. Это ощущение — это собственная значимость. Это способность что-либо хотеть или не хотеть. Это возможность говорить об этом без страха быть неуслышанным, наказанным, "поломанным", — говорит Инна Мирошниченко и добавляет, верит, что благодаря ее посту в мире будут позитивные перемены.
Супруги Мирошниченко только недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря изрядной настойчивости жены и их общему большому желанию. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, сразу поняли — это их сын Марсель.
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