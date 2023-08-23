Дружина Тімура Мірошниченка шокувала історією про "невтішний діагноз" в юності

Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина Тімура Мірошниченко поділилася особистою історію про прикрий досвід походу до гінеколога. Жінка розповіла, як у 20 років отримала моральну травму після консультації у лікаря.

Про це Інна Мірошниченко розповіла у своєму Instagram.

Читайте також:

Вдячна всім псевдодігнозам

Виявляється жінці свого часу сказали, що вона не матиме дітей. Інна довгий час вірила, що так все і станеться.

"Колись в мої 20 років на плановому (і першому в дорослому житті) огляді у гінеколога, лікарка в районній поліклініці сказала: "як можна було так себе запустити??? У Вас вже ракова пухлина!". Це зараз я розумію, що так діагнози не ставляться. А тоді в мої 20 цього було достатньо для травми і роздумів на тему "я помру чи просто не зможу мати дітей?". Новоутворення було доброякісне і легко видалилось. Відтоді я частіше ходила на огляди", — розповіла дружина Тімура Мірошниченка.

Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

За словами Інни, лікарі вмовляли її народити дитну якомога швидше.

"А мені 22-23-24, я одна, працюю, в голові ще вітер…Це було 10-15 років тому. На щастя, зараз рівень медичних послуг значно виріс. Моя неготовність почала виштовхувати з голови слова про час. В результаті я стала чайлд фрі. Бо дуже легко прийняти інфо, що у тебе не буде дітей, якщо ти НЕ ХОЧЕШ дітей. Потім "часу обмаль" змінилось на "це шанс на мільйон". Тому коли я завагітніла вперше, я трохи (не трохи) здивувалась. Та вагітність перервалася. "Ну вам же казали!". За 2 місяці я знов вагітна. І знову чую "В ЖОДНОМУ РАЗІ! У Вас була завмерла вагітність! Треба 6 місяців чекати". Але я мала абсолютно ясне відчуття того, що ця дитина народиться здоровою. Вона обрала свій час і свої обставини. Так зʼявилася Мія. "Вам пощастило!" За 8 місяців я знову вагітна. "Як це можливо?". Тут я вже розумію, що я абсолютно здорова. Все зі мною ок", — пригадує Інна Мірошниченко.

Жінка говорить, що всі ці розмови, висновки і процеси паралельно допускали в її голові одну важливу думку: "Якщо я не можу народити, це не означає, що я не можу стати мамою". Потім вона зрозуміла, що хотіла б, аби в родині були і народжені і усиновлені діти. Показати людям, що усиновлення — це не для бездітних. Це для відкритих серцем.

"І зараз я вдячна всім тим лікарям і псевдодіагнозам. Бо вони роками укріплювати мою думку про усиновлення", — підсумовує жінка.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка розповіла про жорстокі методи виховання у дитбудинках.

Раніше Тімур Мірошниченко назвав, скільки коштує всиновити дитину.