Жена Тимура Мирошниченко шокировала историей о "неутешительном диагнозе" в юности

Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Жена Тимура Мирошниченко поделилась личной историей о досадном опыте похода к гинекологу. Женщина рассказала, как в 20 лет получила моральную травму после консультации у врача.

Об этом Инна Мирошниченко рассказала в своем Instagram.

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Благодарна всем псевдодигнозам

Оказывается, женщине в свое время сказали, что у нее не будет детей. Инна долго верила, что так все и случится.

"Когда-то в мои 20 лет на плановом (и первом во взрослой жизни) осмотре у гинеколога, врач в районной поликлинике сказала: "как можно было так себя запустить??? У Вас уже раковая опухоль!". Это сейчас я понимаю, что так диагнозы не относятся. А тогда в мои 20 этого было достаточно для травмы и размышлений на тему "я умру или просто не смогу иметь детей?". Новообразование было доброкачественным и легко удалилось. С тех пор я чаще ходила на осмотры", — рассказала жена Тимура Мирошниченко.

Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

По словам Инны, врачи уговаривали ее родить ребёнка как можно скорее.

"А мне 22-23-24, я одна, работаю, в голове еще ветер…Это было 10-15 лет назад. К счастью, сейчас уровень медицинских услуг значительно вырос. Моя неготовность начала выталкивать из головы слова о времени. В результате я стала чайлд фри, потому что очень легко принять инфо, что у тебя не будет детей, если ты НЕ ХОЧЕШЬ детей. Затем "времени мало" сменилось на "это шанс на миллион". Поэтому когда я забеременела впервые, я немного (не чуть-чуть) удивилась. Но беременность прервалась. "Ну вам же говорили!". Через 2 месяца я снова беременна. И снова слышу: "В НИКЕОМ СЛУЧАЕ! У Вас была замершая беременность! Надо 6 месяцев ждать". Но у меня было совершенно ясное ощущение того, что этот ребенок родится здоровым. Она избрала свое время и обстоятельства. Так появилась Мия. "Вам повезло!". Через 8 месяцев я снова беременна. "Как это может быть?". Здесь я уже понимаю, что я совершенно здорова. Все со мной ок",— вспоминает Инна Мирошниченко.

Женщина говорит, что все эти разговоры, выводы и процессы параллельно допускали в ее голове одну важную мысль: "Если я не могу родить, это не значит, что я не могу стать мамой". Затем она поняла, что хотела бы, чтобы в семье были и рожденные и усыновленные дети. Показать людям, что усыновление — это не для бездетных. Это для открытых сердцем.

"И сейчас я благодарна всем тем врачам и псевдодиагнозам. Потому что они годами укрепляли мое мнение об усыновлении", — заключает женщина.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.