"Прив'язують та ламають кінцівки": Інна Мірошниченко розповіла про жорстокість у дитбудинках

Юристка Інна Мірошниченко із сином Марселем. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка Інна, яка з чоловіком нещодавно всиновила хлопчика, розповіла подробиці життя малюків у дитбудинках. Жінка закликала всіх свідків жорстокості з боку вихователів, приєднатися до боротьби за права дітей.

Про це Інна написала у своєму в Instagram.

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Інна поділилася, що перевела своїх дітей в новий садок, тому що в попередньому стала випадковим свідком, як вихователь кричить на чужу дитину. Жінка розповіла про це іншим батькам, і виявилося, що це не вперше. Хтось сказав, що вихователь била сина в туалеті. І він плакав, коли зізнався. Бо це "їхній з вихователькою секрет".

Діти Інни та Тімура Мірошниченків. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Це відбувалося стосовно дітей, які вміють говорити, у яких є батьки, в приватному закладі освіти, де є камери з доступом у батьків. А тепер уявіть рівень свободи тих, хто працює в інтернатах та дитячих будинках. Уявіть, скільки там морально збочених людей, які зривають гнів і невдоволення життям на дітях, які не такі комфортні, як їм хочеться. Ця форма нечисті настільки стійка, що витісняє звідти тих, хто прийшов з благою місією допомагати. Я спілкувалася з колишніми працівниками дитбудинків, яким довелося звільнитися, з волонтерами, які "втираються в довіру", аби хоч трохи допомогти. Дітей бʼють, знущаються морально та фізично. Привʼязують, закривають в шафах. Ламають кінцівки. Просто так. Бо втомлені. Бо ніхто не дізнається. Бо відповідальності не буде. Про крадіжки грошей, волонтерської допомоги я мовчу. Це ніби щось із розряду норми… Звісно так не всюди. Є заклади, де про дітей дбають. Де їх люблять. Де за кожну дитину переживають. Але їх одиниці. Я не знаю, як сплять всі ті люди, які бʼють знедолених дітей. Як купують подарунки власним дітям на вкрадені кошти. Не знаю… Але хочу щось робити із цим", — написала дружина Тімура Мірошниченка.

Жінка працює адвокатом-практиком, тож запропонувала всім, хто знає, що вдібувається з дітьми, які не мають батьків, написати їй і разом боротися проти злочинів.

Юристка Інна Мірошниченко закликала українців боротися із насиллям у дитячих будинках. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Подружжя Мірошниченків лише нещодавно офіційно стали батьками 2-річного хлопчика. За словами Тімура Мірошниченка, їм вдалося всиновити дитину лише завдяки неабиякій наполегливості дружини та їхньому спільному великому бажанню. Як тільки подружжя Мірошниченків побачило фотографію малюка, відразу стало зрозуміло — це їхній син Марсель.

Нагадаємо, Інна Мірошниченко розчулила історією про першу зустріч із прийомним сином.

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