Прийомний син Тімура Мірошниченка захворів на підступну хворобу

Тімур Мірошниченко з родиною. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, Інна, розповіла, що їхній 2-річний син Марсель захворів. Батьки навіть не підозрювали, що у хлопчика важка хвороба.

Про це Інна розповіла у своєму Instagram.

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Батьки помітили, що син почав сильно хрипіти, коли дихає. Аналізи крові теж були не в нормі.

Інна Мірошниченко розповіла про хворого сина. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Інна Мірошниченко розповіла про хворого сина. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Дихає зі звуком кальяну, який курять. Прийшли аналізи крові, там все теж червоне. Я нічого не розумію. Знайшла клініку, яка працює в неділю і де є вікно. Їдемо", — поділилася Інна.

Пізніше лікарі діагностували у хлопчика пневмонію і сказали, що йому потрібна госпіталізація. Однак Інна поки обрала домашнє лікування.

"Пневмонія…Від госпіталізації я відмовилася. Бо він починає задихатися від одного виду лікарів…Як зараз ставити йому крапельниці…Він не буде лежати 100%. Попросила кілька днів на домашнє лікування. Дали три. Якщо за три не стане краще, то без варіантів. Я навіть не знала, що пневмонія може прийти так тихо. Температури не було. Почав кашляти і все", — поділилася Мірошниченко.

Вдома Марсель почав робити інгаляції. Тож за три стане відомо, чи будуть госпіталізувати хлопчика.

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