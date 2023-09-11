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Жена Тимура Мирошниченко призналась, планирует ли усыновить еще одного ребенка

11 сентября 2023 11:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Тимура Мирошниченко призналась, планирует ли усыновить еще одного ребенка
Инна Мирошниченко с семьей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна, откровенно рассказывает, что порой ей непросто справляться с трудностями в воспитании детей. Женщина не скрывает ни счастливого, ни расстроенного лица от фолловеров.

Об эмоциональном состоянии приемного сына Инна Мирошниченко призналась в своих социальных сетях.

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В глазах читается сильная боль

По словам Инны, адаптация к жизни Марселя вне стен детдома, до сих пор непростая. Все потому, что у Марселя еще не сформировалась привязанность.

 

Инна Мирошниченко откровенно рассказала о воспитании детей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/
Инна Мирошниченко откровенно рассказала о воспитании детей. Фото: instagram.com/_inna_mi_/

"Ждать и пытаться уберечь его от сильных травм во время аутоагрессии...Сложно, потому что не так много времени прошло, чтобы он начал нам доверять. Сложно, потому что в глазах все еще читается сильная боль. Сложно, потому что еда 100500 раз в день сама не приготовится, а последствия ее потребления детьми сами не уберутся. Сложно, потому что у меня параллельно еще много работы, отказаться от которой я не могу, потому что это одновременно мой глоток свежего воздуха...Сложно, потому что я очень ценю тишину, личное пространство и крайне требовательна к себе. А сейчас я все делаю "недо". Я открываю дверь яблоком, нахожу еду на полочке с одеждой (и это не дети), постоянно теряю ключи и телефон, потому что мой мозг кипит", — призналась Инна.

Женщина признается, бывает эмоционально непросто, но она готова через год взять из детдома еще одну девочку.

"У меня есть проверочный вопрос. Когда тошнит от усталости или всю трясет, я спрашиваю себя "ты еще хочешь усыновить девочку через год?". Пока мой ответ "да", я справляюсь. Но это тяжело. Это вызов", — сказала жена Тимура Мирошниченко.

Супруги Мирошниченко только недавно официально стали родителями 2-летнего мальчика. По словам Тимура Мирошниченко, им удалось усыновить ребенка только благодаря большой настойчивости жены и их общему большому желанию. Как только супруги Мирошниченко увидели фотографию малыша, сразу стало ясно — это их сын Марсель.

Напомним, жена Тимура Мирошниченко рассказала о жестоких методах воспитания в детдомах.

Ранее Тимур Мирошниченко назвал, сколько стоит усыновить ребенка.

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