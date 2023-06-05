Дружина Віктора Павліка після скандалу влаштувала фотосесію у вечірній сукні

Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Репяхова на нових знімках постала у вечірній сукні.

Світлинами блогерка поділилася у своєму Instagram.

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Витончена фотосесія

Катерина позувала у стильній фотосесії на балконі. За словами дружини співака, на цих знімках фотограф змогла показати її душу. До речі, чоловік Каті, Віктор Павлік, прокоментував зйомку, теж відзначивши майстерність фотографа. Інші фоловери засипали Репяхову компліментами і відзначили, що такі витончені образи їй дуже личать.

Фотосесія вийшла на тлі скандалу навколо спецперепустки. Раніше Катерина Репяхова похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. У відео блогерка казала, що так швидко і безперешкодно їдуть зачиненим київським мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка. Нещодавно Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом підробки спецперепустки виконавця, яку він нібито отримав від Київської міської військової адміністрації.

Раніше ми писали, що в Берліні скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою.

Також ми писали, що Віктор Павлік опублікував архівне сімейне фото, на якому порівняв себе з нащадком.