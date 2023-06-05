Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Віктора Павліка влаштувала фотосесію у вечірній сукні arrow

Дружина Віктора Павліка влаштувала фотосесію у вечірній сукні

5 червня 2023 10:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Віктора Павліка після скандалу влаштувала фотосесію у вечірній сукні
Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Репяхова на нових знімках постала у вечірній сукні.

Світлинами блогерка поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Витончена фотосесія

Катерина позувала у стильній фотосесії на балконі. За словами дружини співака, на цих знімках фотограф змогла показати її душу. До речі, чоловік Каті, Віктор Павлік, прокоментував зйомку, теж відзначивши майстерність фотографа. Інші фоловери засипали Репяхову компліментами і відзначили, що такі витончені образи їй дуже личать.

Фотосесія вийшла на тлі скандалу навколо спецперепустки. Раніше Катерина Репяхова похизувалась у соцмережах, що в артиста є спецперепустка. У відео блогерка казала, що так швидко і безперешкодно їдуть зачиненим київським мостом, бо мають "чарівний папірець". І це начебто романтичний подарунок для неї від Павліка. Нещодавно Нацполіція розпочала кримінальне провадження за фактом підробки спецперепустки виконавця, яку він нібито отримав від Київської міської військової адміністрації.

Раніше ми писали, що в Берліні скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою.

Також ми писали, що Віктор Павлік опублікував архівне сімейне фото, на якому порівняв себе з нащадком.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB