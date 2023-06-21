Жена Виктора Павлика показала, как изменилась после пластической операции

Блоггерша Екатерина Репьяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, весной совершила несколько пластических операций. Блогер "поработала" над носом и подбородком.

Екатерина Репьяхова поделилась фото "до" и "после" в своих Instastories.

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Лучшее решение

На снимках с операционной видно, как изменилась форма носа женщины Виктора Павлика. Екатерина уверяет, что это одно из ее лучших решений в жизни.

"Лучшее, что со мной произошло после рождения сына", — прокомментировала фотографию блогер.

Екатерина Репьяхова отважилась на ринопластику. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Операция обошлась Репьяховой в 3520 евро (140 тысяч гривен. Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, то нужно выложить дополнительно 1100 евро (44 тысячи гривен).

Екатерина активно и откровенно обсуждает вопросы здоровья своей семьи в Сети. Так один из подписчиков спросиал ее, почему ее сын Михаил до сих пор плохо ходит.

"У Михасика есть проблемы с координацией, почему так, нам пока никто не ответил. Неврологи говорят, что это не неврологический вопрос, но я планирую все-таки обследование", — написала Екатерина Репьяхова.

На вопрос, кем будет сын, когда вырастет, супруга певца ответила — музыкантом.

Ранее стало известно, что Репьяхова под наркоз во время операции входила под любимую песню звездного мужа.

Напомним, жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, после скандала со спецпропуском отвлеклась стильной фотосессией. Репьяхова на новых снимках предстала в вечернем платье.