Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура після наполегливих тренувань arrow

Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура після наполегливих тренувань

21 липня 2023 08:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура після наполегливих тренувань
Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова після своєї заяви, що не задолена власним тілом, вирушила у спортзал. Тепер жінка похвалилася першими успіхами наполегливих тренувань.

Про це Репяхова написала у своєму Instagram.

Читайте також:

Набагато приємніше дивитися у дзеркало

Блогерка Катерина Репяхова зізналася, що ходить у спортзал кілька разів на тиждень, тому результат тренувань очевидний.

 

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Три тижні тренувань чотири рази на тиждень. І мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало", — поділилася дружина Віктора Павліка.

 

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Крім занять у спортзалі та басейні Репяхова змінила свій раціон.

"Прибрала борошняне, солодке, коллу, "мак", хліб будь-який. І тренування, тренування, тренування. Кайфую від цього процесу. Зал по-своєму люблю, плавання по-своему", — говорить Репяхова.

Жінка зізналася, що її філософія проста:

"Бути кращою версією себе. Життя одне, і воно таке швидкоплинне", — поділилася зірка.

Раніше дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка блогерка Катерина Репяхова шокувала фоловерів звісткою. У її сина затримка психо-мовного розвитку. Саме такий діагноз поставили дитині в одній з приватних клінік столиці.

Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Український безпілотник "Сич". Ціна, завдання і ефективність

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

Новина з відео

22:19 Путін зробив цинічну заяву про вступ України в НАТО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз