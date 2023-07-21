Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура після наполегливих тренувань
Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова після своєї заяви, що не задолена власним тілом, вирушила у спортзал. Тепер жінка похвалилася першими успіхами наполегливих тренувань.
Про це Репяхова написала у своєму Instagram.
Набагато приємніше дивитися у дзеркало
Блогерка Катерина Репяхова зізналася, що ходить у спортзал кілька разів на тиждень, тому результат тренувань очевидний.
"Три тижні тренувань чотири рази на тиждень. І мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало", — поділилася дружина Віктора Павліка.
Крім занять у спортзалі та басейні Репяхова змінила свій раціон.
"Прибрала борошняне, солодке, коллу, "мак", хліб будь-який. І тренування, тренування, тренування. Кайфую від цього процесу. Зал по-своєму люблю, плавання по-своему", — говорить Репяхова.
Жінка зізналася, що її філософія проста:
"Бути кращою версією себе. Життя одне, і воно таке швидкоплинне", — поділилася зірка.
Раніше дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка блогерка Катерина Репяхова шокувала фоловерів звісткою. У її сина затримка психо-мовного розвитку. Саме такий діагноз поставили дитині в одній з приватних клінік столиці.
Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.