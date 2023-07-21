Дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура після наполегливих тренувань

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова після своєї заяви, що не задолена власним тілом, вирушила у спортзал. Тепер жінка похвалилася першими успіхами наполегливих тренувань.

Про це Репяхова написала у своєму Instagram.

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Набагато приємніше дивитися у дзеркало

Блогерка Катерина Репяхова зізналася, що ходить у спортзал кілька разів на тиждень, тому результат тренувань очевидний.

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Три тижні тренувань чотири рази на тиждень. І мені набагато приємніше дивитися на себе в дзеркало", — поділилася дружина Віктора Павліка.

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Крім занять у спортзалі та басейні Репяхова змінила свій раціон.

"Прибрала борошняне, солодке, коллу, "мак", хліб будь-який. І тренування, тренування, тренування. Кайфую від цього процесу. Зал по-своєму люблю, плавання по-своему", — говорить Репяхова.

Жінка зізналася, що її філософія проста:

"Бути кращою версією себе. Життя одне, і воно таке швидкоплинне", — поділилася зірка.

Раніше дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка блогерка Катерина Репяхова шокувала фоловерів звісткою. У її сина затримка психо-мовного розвитку. Саме такий діагноз поставили дитині в одній з приватних клінік столиці.

Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.