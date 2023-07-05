"Можливо, поїдемо в Ізраїль": дружина Віктора Павліка розповіла про діагноз сина

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка, блогерка Катерина Реп'яхова шокувала фоловерів звісткою. У її сина затримка психо-мовного розвитку. Саме такий діагноз поставили дитині у одній з приватних клінік столиці.

Про це Катерина Реп'яхова розповіла у своєму Instagram.

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Треба розбиратися

Блогерка днями повела сина Михасика на діагностику до лікаря. Дитина досі не говорить. З самого початку візит не задався. Спочатку Михасику довго брали аналіз крові, а потім лікар шокувала діагнозом: затримка психо-мовного розвитку. За словами лікарки, причиною може бути перенесене захворювання під час вагітності Катериною або родові травми. Також лікарка прописала дорогі тести, ціна яких, на думку блогерки, не виправдана. Катерина запевнила, що не мала жодних проблем з вагітністю та пологами, і навіть показала відео перших хвилин життя сина.

Катерина Реп'яхова відвела на обстеження сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина Реп'яхова відвела на обстеження сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина Реп'яхова відвела на обстеження сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина Реп'яхова відвела на обстеження сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Катерина Реп'яхова відвела на обстеження сина. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Після безсонної ночі блогерка поділилася думками з підписниками.

"Далі продовжуватиму займатися цим питанням тільки поступово, без стресу для дитини", — сказала Катерина.

Нагадаємо, блогерка повідомила, що їхній з чоловіком однорічний син Михайло страждає від проблем з затримкою мовлення.

Раніше дружина Віктора Павліка розповіла, чи є проблеми зі слухом у її сина.