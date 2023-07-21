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Жена Виктора Павлика показала, как изменилась ее фигура после упорных тренировок

21 июля 2023 08:44
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Виктора Павлика показала, как изменилась ее фигура после упорных тренировок
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова после своего заявления, о неудовлетворенности собственным телом, отправилась в спортзал. Теперь женщина похвасталась первыми успехами упорных тренировок.

Об этом Репяхова написала в своем Instagram.

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Гораздо приятнее смотреть в зеркало

Блогер Екатерина Репяхова призналась, что ходит в спортзал несколько раз в неделю, поэтому результат тренировок очевиден.

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Три недели тренировок четыре раза в неделю. И мне гораздо приятнее смотреть на себя в зеркало", — поделилась жена Виктора Павлика.

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Кроме занятий в спортзале и бассейне, Репяхова сменила свой рацион.

"Убрала мучное, сладкое, коллу, "мак", хлеб любой. И тренировки, тренировки, тренировки. Кайфую от этого процесса. Зал по-своему люблю, плавание — по-своему", — говорит Репяхова.

Женщина призналась, что ее философия проста:

"Быть лучшей версией себя. Жизнь одна, и она так быстротечна", — поделилась звезда.

Ранее жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика блогер Екатерина Репяхова шокировала фолловеров известием. У ее сына задержка психо-речевого развития. Именно такой диагноз был поставлен ребенку в одной из частных клиник столицы.

Напомним, супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова наведалась с ним в больницу. Блогер рассказала о плохом самочувствии любимого.

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