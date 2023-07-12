Дружина Віктора Павліка "засвітила" фігуру у яскравому купальнику

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова рішуче пообіцяла фоловерам набути відмінної фізичної форми. Тож блогерка щодня ділиться з підписниками знімками зі спортзали.

Репяхова показала у своєму Instagram, як розпочинає свою боротьбу за підтягнуте тіло.

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Навіть після пластичних операцій Катерина Репяхова залишаться незадоволеною власним тіло.

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогерка Катерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Як результат, ось яку фігуру маю. Маю надію показати вам фото під назвою "після", — підписала фото, на якому позує у яскравому купальнику блогерка.

А ще Репяхова зазначила, що хоче налагодити харчування. Дружина Віктора Павліка чесно сказала, що у її житті забагато фаст-фуду.

"Хочу навчитися правильно харчуватися. Поки в моєму житті багато борошняного, солодкого, "маку", колли", — поділилася інфлюенсерка.

Блогерка раніше розповіла, що незадоволена своїй тілом. Вона хочу змінюватися вже зараз. Жінка вперше за багато років була на тренуванні з тренером та вперше на тренуванні з плавання.

Катерина раніше вдалася до пластичної операції і підкорегувала ніс та підборіддя. Операція коштувала Репяховій 3520 євро (140 тисяч гривень. Вона зазначила, що якщо потрібно додатково вирівнювати перегородку, то треба викласти ще 1100 євро (44 тисяч гривень).

Раніше дружина співака та народного артиста України Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова шокувала фоловерів звісткою. У її сина затримка психо-мовного розвитку. Саме такий діагноз поставили дитині у одній з приватних клінік столиці.

Нагадаємо, дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова, навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.