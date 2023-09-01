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Париж, Крим, Буковель: Катерина Репяхова показала своє ідеальне дитинство

1 вересня 2023 15:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Париж, Крим, Буковель: Катерина Репяхова показала своє ідеальне дитинство
Блогерка Катерина Репяхова з мамою. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова ніжно привітала маму з днем народження. Блогерка зізнається, у неї було ідеальне дитинство.

Про це дружина Віктора Павліка сказала в Instagram.

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Інфлюєнсерка Катерина Репяхова поділилася з підписниками світлинами зі свого дитинства. На знімках вона позує з мамою, яка сьогодні святкує день народження.

"У мне було ідеальне дитинство, завдяки моїй мамі. Любов, розуміння, підтримка — це все про мою мамусю", — коментує фото блогерка.

 

Блогерка Катерина Репяхова з мамою. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова з мамою. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова з мамою. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова з мамою. Фото: instagram.com/repyahovakate/

На знімках Репяхова позує з мамою у різні роки. Блогерка, судячи зі світлин, чимало подорожувала у дитинстві. На фото вона у Парижі, Буковелі, Львові та Криму.

Катерина розповіла, що коли стала дорослою, то вже вона возила маму у мальовничі куточки світу: Дрезден, Монако, Лондон.

"Мамі завжди довіряла всі свої секрети, я завжди знала, що мама зрозуміє. І в підлітковому віці це багато вартує. Моя мама виростила з мене психологічно здорову людину, за що я їй безмежно вдячна", — сказала блогерка.

 

Мама блогерки Катерини Репяхової. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Блогерка Катерина Репяхова з мамою. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Нагадаємо, блогерка повідомила, що їхній з чоловіком однорічний син Михайло страждає від проблем із затримкою мовлення.

Раніше дружина Віктора Павліка розповіла, чи є проблеми зі слухом у її сина.

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