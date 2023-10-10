Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок arrow

Жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок

10 октября 2023 19:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала фото в купальнике из своего отдыха в Турции. Женщина в последние месяцы много посещала спортзал.

Снимками Репяхова поделилась в своем Instagram.

Читайте также:

Турецкие каникулы супруги Виктора Павлика

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова отдохнула на турецком куроте с сыном. На фото, которыми поделилась Репяхова, она нежится в бассейне в синем купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

 

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

 

Блогер Екатерина Репяхова с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate
Блогер Екатерина Репяхова с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate

 

Блоггерша Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate
Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее женщина поделилась мыслями о собственной внешности после того, как решилась сделать пластическую операцию. По словам Репяховой, если человеку что-то не нравится в себе, нужно не тратить попусту время, а сразу меняться. Женщина признается, себя до пластики она не может воспринимать, а вот с "новым" носом она счастливый человек.

Операция стоила Репяховой 3520 евро (140 тысяч гривен). Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, то нужно выложить еще 1100 евро (44 тысяч гривен).

На этом изменение во внешности Репяховой не закончилось. Теперь блогер ходит в спортзал несколько раз в неделю. А еще она изменила свой рацион, убрала мучное, сладкое, коллу, фаст-фуд и хлеб.

Женщина призналась, что ее философия проста:

"Быть лучшей версией себя. Жизнь одна, и она так быстротечна", — поделилась звезда.

Ранее Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Напомним, Екатерина Репяхова показала свое идеальное детство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Стало известно, будут ли восстанавливать Бахмут и за какие деньги, — заявление Шуляк

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз