Жена Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова показала фото в купальнике из своего отдыха в Турции. Женщина в последние месяцы много посещала спортзал.

Снимками Репяхова поделилась в своем Instagram.

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Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова отдохнула на турецком куроте с сыном. На фото, которыми поделилась Репяхова, она нежится в бассейне в синем купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогер Екатерина Репяхова с сыном. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее женщина поделилась мыслями о собственной внешности после того, как решилась сделать пластическую операцию. По словам Репяховой, если человеку что-то не нравится в себе, нужно не тратить попусту время, а сразу меняться. Женщина признается, себя до пластики она не может воспринимать, а вот с "новым" носом она счастливый человек.

Операция стоила Репяховой 3520 евро (140 тысяч гривен). Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, то нужно выложить еще 1100 евро (44 тысяч гривен).

На этом изменение во внешности Репяховой не закончилось. Теперь блогер ходит в спортзал несколько раз в неделю. А еще она изменила свой рацион, убрала мучное, сладкое, коллу, фаст-фуд и хлеб.

Женщина призналась, что ее философия проста:

"Быть лучшей версией себя. Жизнь одна, и она так быстротечна", — поделилась звезда.

Ранее Санта Димопулос раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Напомним, Екатерина Репяхова показала свое идеальное детство.