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Жена Виктора Павлика ответила на критику своего беззаботного отдыха в Турции

13 октября 2023 12:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Виктора Павлика ответила на критику своего беззаботного отдыха в Турции.
Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова вернулась с отдыха в Турции. Женщина показала несколько фотографий с курорта и сразу получила шквал критики в свой адрес.

Снимками Репяхова поделилась в своем Instagram.

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Жить счастливо ради себя и своих родных

Екатерина Репяхова отдыхала на турецком курорте с сыном. На фото, которыми поделилась Репяхова, она нежится в бассейне, показывает фигуру в купальнике и наслаждается ужином в ресторане. Блогера в сети раскритиковали за беззаботный отдых, который, по мнению фолловеров, не к месту, когда в Украине война.

 

Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Нет у нас с вами другой жизни, чтобы откладывать эту. Мой выбор — жить счастливую жизнь ради себя и своих близких. Если кто-то считает иначе, мне вас искренне жаль. Советую обратиться к психологу и на время отписаться от всех блогеров",— ответила критикам жена Виктора Павлика и рассказала, что у нее много планов, среди которых родить еще одного ребенка.

Подписчики упрекнули Репяхову, что в Украине и Израиле война, поэтому она не должна веселиться и танцевать. На это блогер ответила, что ее сестра, которая с детьми находится в Израиле, тоже находит время на детей и смех.

"Если вам кто-то скажет, что вы не имеете права веселиться, радоваться, быть счастливой ради себя и своих детей — бегите от таких людей как можно дальше", — комментирует блогер.

 

Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Екатерина Репяхова ответила критикам. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Репяхова посоветовала всем, кто пишет, что сейчас не время для веселья, обратиться к специалисту по ментальному здоровью.

Напомним, Екатерина Репяхова показала свое идеальное детство.

Ранее супруга Виктора Павлика похвасталась фигурой в купальнике после месяцев тренировок.

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