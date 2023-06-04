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Віктор Павлік порівняв своє дитяче фото зі знімком маленького сина

4 червня 2023 14:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Віктор Павлік порівняв своє дитяче фото зі знімком маленького сина
Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже незабаром, 15 червня, молодшому синові співака Віктора Павліка та блогерки Катерина Репяхової виповниться два роки. Народний артист України опублікував архівне сімейне фото, на якому порівняв себе з нащадком. 

Відповідний знімок з’явився в Instastories Павліка. 

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57-річний зірковий уродженець Тернопільської області показав підписникам колаж, на якому зліва зображений він у віці свого молодшого сина. А зліва розмістив знімок маленького Михайла. 

Віктор Павлік у дитинстві та його син Михайло. Скриншот: Instagram/viktorpavlik

Через те, що можливості коментувати в сторіз не має, підписники Павліка чекають на його привітальний пост у день народження сина. 

Про синів артиста

Молодшого сина Павліку народила блогерка Катерина Репяхова. Вона часто публікує фото та відео з хлопчиком. 

Фото: Instagram/viktorpavlik

Також у Павліка є старший син Олександр, якому 39 років. Інший нащадок співака, Павло, помер у серпні 2020 року після боротьби з онкологією. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є в молодшого сина Віктора Павліка проблеми зі слухом. Також ми розповідали, що після скандалу зі спецперепусткою Віктора Павліка його дружина голодувала п'ять днів.

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