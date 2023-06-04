Віктор Павлік порівняв своє дитяче фото зі знімком маленького сина
Вже незабаром, 15 червня, молодшому синові співака Віктора Павліка та блогерки Катерина Репяхової виповниться два роки. Народний артист України опублікував архівне сімейне фото, на якому порівняв себе з нащадком.
Відповідний знімок з’явився в Instastories Павліка.
Наче дві краплі води
57-річний зірковий уродженець Тернопільської області показав підписникам колаж, на якому зліва зображений він у віці свого молодшого сина. А зліва розмістив знімок маленького Михайла.
Через те, що можливості коментувати в сторіз не має, підписники Павліка чекають на його привітальний пост у день народження сина.
Про синів артиста
Молодшого сина Павліку народила блогерка Катерина Репяхова. Вона часто публікує фото та відео з хлопчиком.
Також у Павліка є старший син Олександр, якому 39 років. Інший нащадок співака, Павло, помер у серпні 2020 року після боротьби з онкологією.
Нагадаємо, раніше ми писали, чи є в молодшого сина Віктора Павліка проблеми зі слухом. Також ми розповідали, що після скандалу зі спецперепусткою Віктора Павліка його дружина голодувала п'ять днів.