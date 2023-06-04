Віктор Павлік порівняв своє дитяче фото зі знімком маленького сина

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: Google

Вже незабаром, 15 червня, молодшому синові співака Віктора Павліка та блогерки Катерина Репяхової виповниться два роки. Народний артист України опублікував архівне сімейне фото, на якому порівняв себе з нащадком.

Відповідний знімок з’явився в Instastories Павліка.

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57-річний зірковий уродженець Тернопільської області показав підписникам колаж, на якому зліва зображений він у віці свого молодшого сина. А зліва розмістив знімок маленького Михайла.

Віктор Павлік у дитинстві та його син Михайло. Скриншот: Instagram/viktorpavlik

Через те, що можливості коментувати в сторіз не має, підписники Павліка чекають на його привітальний пост у день народження сина.

Про синів артиста

Молодшого сина Павліку народила блогерка Катерина Репяхова. Вона часто публікує фото та відео з хлопчиком.

Фото: Instagram/viktorpavlik

Також у Павліка є старший син Олександр, якому 39 років. Інший нащадок співака, Павло, помер у серпні 2020 року після боротьби з онкологією.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи є в молодшого сина Віктора Павліка проблеми зі слухом. Також ми розповідали, що після скандалу зі спецперепусткою Віктора Павліка його дружина голодувала п'ять днів.