Жена Виктора Павлика после скандала устроила фотосессию в вечернем платье

Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, после скандала со спецпропуском, отвлеклась стильной фотосессией. Репяхова на новых снимках предстала в вечернем платье.

Фотографиями блогерша поделилась в своем Instagram.

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Утонченная фотосессия

Екатерина позировала в стильной фотосессии на балконе. По словам супруги певца, на этих снимках фотограф смогла показать ее душу. Кстати, муж Кати, Виктор Павлик, прокомментировал съемку, тоже отметив мастерство фотографа. Другие фоловеры засыпали Репяхову комплиментами и отметили, что такой утонченный образ ей очень подходит.

Фотосессия вышла на фоне скандала вокруг спецпропуска. Ранее Екатерина Репяхова похвасталась в соцсетях, что у артиста есть спецпропуск. В видео блогер говорила, что так быстро и беспрепятственно едут по закрытому киевскому мосту, потому что имеют "волшебную бумажку". И это вроде бы романтический подарок для нее от Павлика. Недавно Нацполиция начала уголовное производство по факту подделки спецпропуска исполнителя, который он якобы получил от Киевской городской военной администрации.

Ранее мы писали, что в Берлине отменили концерт Виктора Павлика из-за скандала со спецпропуском.

Также мы писали, что Виктор Павлик опубликовал архивное семейное фото, на котором сравнил себя с сыном.