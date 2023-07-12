Дружина Віктора Павліка "засвітила" фігуру у яскравому купальнику

Блоггерша Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова решительно пообещала фоловерам обрести отличную физическую форму. Поэтому блогер теперь ежедневно делится с подписчиками снимками из спортзала.

Репяхова показала в своем Instagram, как начинает свою борьбу за подтянутое тело.

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Даже после пластических операций Екатерина Репяхова осталась недовольной собственным телом.

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Блогер Екатерина Репяхова. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Как результат, вот какую фигуру имею. Надеюсь показать вам фото под названием "после", — подписала фото, на котором позирует в ярком купальнике блогер.

А еще Репяхова отметила, что хочет наладить питание. Жена Виктора Павлика честно сказала, что в ее жизни слишком много фаст-фуда.

"Хочу научиться правильно питаться. Пока в моей жизни много мучного, сладкого, "мака", коллы", — поделилась инфлюэнсер.

Блогер ранее рассказала, что недовольна своим телом. Она хочу меняться уже сейчас. Женщина впервые за много лет была на тренировке с тренером и впервые на тренировке по плаванию.

Екатерина ранее прибегла к пластической операции и подкорректировала нос и подбородок. Операция стоила Репяховой 3520 евро (140 тысяч гривен. Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, то нужно выложить еще 1100 евро (44 тысячи гривен).

Ранее жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова шокировала фолловеров известием. У ее сына задержка психо-речевого развития. Именно такой диагноз был поставлен мальчику в одной из частных клиник столицы.

Напомним, жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, наведалась с ним в больницу. Блогер рассказала о плохом самочувствии любимого.