Дружина Віктора Павліка "засвітила" фігуру у яскравому купальнику

Жена Виктора Павлика "засветила" фигуру в ярком купальнике
Жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова решительно пообещала фоловерам обрести отличную физическую форму. Поэтому блогер теперь ежедневно делится с подписчиками снимками из спортзала.
Репяхова показала в своем Instagram, как начинает свою борьбу за подтянутое тело.
На пути к лучшей жизни
Даже после пластических операций Екатерина Репяхова осталась недовольной собственным телом.
"Как результат, вот какую фигуру имею. Надеюсь показать вам фото под названием "после", — подписала фото, на котором позирует в ярком купальнике блогер.
А еще Репяхова отметила, что хочет наладить питание. Жена Виктора Павлика честно сказала, что в ее жизни слишком много фаст-фуда.
"Хочу научиться правильно питаться. Пока в моей жизни много мучного, сладкого, "мака", коллы", — поделилась инфлюэнсер.
Блогер ранее рассказала, что недовольна своим телом. Она хочу меняться уже сейчас. Женщина впервые за много лет была на тренировке с тренером и впервые на тренировке по плаванию.
Екатерина ранее прибегла к пластической операции и подкорректировала нос и подбородок. Операция стоила Репяховой 3520 евро (140 тысяч гривен. Она отметила, что если нужно дополнительно выравнивать перегородку, то нужно выложить еще 1100 евро (44 тысячи гривен).
Ранее жена певца и народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова шокировала фолловеров известием. У ее сына задержка психо-речевого развития. Именно такой диагноз был поставлен мальчику в одной из частных клиник столицы.
Напомним, жена певца Виктора Павлика, Екатерина Репьяхова, наведалась с ним в больницу. Блогер рассказала о плохом самочувствии любимого.