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Жена Виктора Павлика изменила форму губ — реакция певца

15 января 2025 15:33
Мария Покровская - Редактор
Екатерина Репяхова увеличила губы — Виктор Павлик бурно отреагировал
Виктор Павлик с женой. Фото: instagram.com/repyahovakate
Мария Покровская - Редактор

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, продолжает работать над своей внешностью. На этот раз избранница артиста решилась на уколы красоты.

Результатом косметической процедуры и реакцией мужа на изменения блогер поделилась в Instagram.

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Катерина Репяхова увеличила себе губы

Жена исполнителя показалась на приеме у косметолога и рассказала подписчикам, что решилась снова сделать инъекции в губы.

Екатерина Репяхова показалась у косметолога
Катерина Репяхова обратилась к косметологу. Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала блогерша, она не захотела существенно увеличивать свои губы, а лишь несколько изменила их форму, чтобы они выглядели естественно.

"Вкололи 0,6 мл. Наша задача — коррекция формы, а не увеличение губ. Тем самым мы получаем натуральный эффект", — написала жена певца.

Жена Виктора Павлика изменила форму губ
Катерина Репяхова увеличила губы. Фото: instagram.com/repyahovakate

Сразу после процедуры Екатерина продемонстрировала поклонникам результат работы косметолога. Блогер отметила, что через несколько дней после процедуры спадет отек и губы будут иметь более натуральный вид.

Екатерина Репяхова показала результат уколов красоты
Катерина Репяхова показала увеличенные губы. Фото: instagram.com/repyahovakate

Блогерша была очень довольна видом своих губ, а вот ее муж сперва был очень удивлен. Екатерина показала, как певец отреагировал на очередные изменения в ее внешности.

"Что ты сделала с губами, зая? Наколола?" — с порога спросил у жены Павлик.

Виктор Павлик отреагировал на изменения во внешности жены
Виктор Павлик отреагировал на поступок жены. Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, до этого Екатерина Репяхова уже сделала несколько пластических операций и показала, как изменилась после них.

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Виктор Павлик Екатерина Репяхова украинские звезды косметология соцсети

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14:58 Военные и гражданские — из плена вернули еще 25 украинцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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