Екатерина Репяхова увеличила губы — Виктор Павлик бурно отреагировал

Жена Виктора Павлика изменила форму губ — реакция певца
Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, продолжает работать над своей внешностью. На этот раз избранница артиста решилась на уколы красоты.
Результатом косметической процедуры и реакцией мужа на изменения блогер поделилась в Instagram.
Катерина Репяхова увеличила себе губы
Жена исполнителя показалась на приеме у косметолога и рассказала подписчикам, что решилась снова сделать инъекции в губы.
Как рассказала блогерша, она не захотела существенно увеличивать свои губы, а лишь несколько изменила их форму, чтобы они выглядели естественно.
"Вкололи 0,6 мл. Наша задача — коррекция формы, а не увеличение губ. Тем самым мы получаем натуральный эффект", — написала жена певца.
Сразу после процедуры Екатерина продемонстрировала поклонникам результат работы косметолога. Блогер отметила, что через несколько дней после процедуры спадет отек и губы будут иметь более натуральный вид.
Блогерша была очень довольна видом своих губ, а вот ее муж сперва был очень удивлен. Екатерина показала, как певец отреагировал на очередные изменения в ее внешности.
"Что ты сделала с губами, зая? Наколола?" — с порога спросил у жены Павлик.
Напомним, до этого Екатерина Репяхова уже сделала несколько пластических операций и показала, как изменилась после них.
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