Надя Дорофєєва приголомшила стильною фотосесією у леопарді та хутрі — фото

У хутрі та леопарді — Дорофєєва захопила фанів зухвалими фото
Співачка Надя Дорофєєва розбурхала уяву шанувальників свіжими світлинами. Зірка показалася у стильному образі у першій у новому році фотосесії.
Результатами знімань знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фани в захваті від нових фото Дорофєєвої
34-річна співачка продемонструвала ультрамодний аутфіт у кадрі. Надя позувала для фотосесії у зухвалому леопарді — напівпрозорому лонгсліві та капронових колготках з анімалістичним малюком, крізь які було видно спіднє.
Свій образ зірка доповнила довгою вінтажною шубою, великими сонцезахисними окулярами та туфлями з тваринним принтом.
У кадрі Дорофєєва позувала навпочіпки, а на одному фото засвітила довгі ніжки та пружні сідниці, стоячи перед камерою.
"Дорогий 2025, я тут", — підписала світлини Надя.
Шанувальникам припала до душі смілива фотосесії співачки, тож у коментарях вона отримала купу приємних слів та компліментів.
"Розкішна до нестями".
"Як же тобі личить цей образ".
"Вау! Це стиль".
"Яка красуня! Просто богиня".
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