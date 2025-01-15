Надя Дорофєєва приголомшила стильною фотосесією у леопарді та хутрі — фото

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка Надя Дорофєєва розбурхала уяву шанувальників свіжими світлинами. Зірка показалася у стильному образі у першій у новому році фотосесії.

Результатами знімань знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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34-річна співачка продемонструвала ультрамодний аутфіт у кадрі. Надя позувала для фотосесії у зухвалому леопарді — напівпрозорому лонгсліві та капронових колготках з анімалістичним малюком, крізь які було видно спіднє.

Надя Дорофєєва у новій фотосесії. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Свій образ зірка доповнила довгою вінтажною шубою, великими сонцезахисними окулярами та туфлями з тваринним принтом.

У кадрі Дорофєєва позувала навпочіпки, а на одному фото засвітила довгі ніжки та пружні сідниці, стоячи перед камерою.

Надя Дорофєєва засвітила сідниці у кадрі. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Дорогий 2025, я тут", — підписала світлини Надя.

Шанувальникам припала до душі смілива фотосесії співачки, тож у коментарях вона отримала купу приємних слів та компліментів.

"Розкішна до нестями".

"Як же тобі личить цей образ".

"Вау! Це стиль".

"Яка красуня! Просто богиня".

Надя Дорофєєва захопила стильним образом. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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