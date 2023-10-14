Жена Вилла Смитта прокомментировала слухи о его нетрадиционной ориентации

Актер Уилл Смит с семьей. Фото: instagram.com/jadapinkettsmith/

Джада Пинкетт Смит прокомментировала слухи о том, что у них с мужем Уиллом Смитом нетрадиционная ориентация. Звезда дала откровенное интервью о своем браке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Во время интервью ведущий попросил Пинкетт Смит прокомментировать слухи об отношениях с мужем Уиллом Смитом.

Пару обвиняли, что у них открытый брак, что они свингеры, геи и во многом другом.

"Что из этого правда?" — спросил Пинкетт Смит ведущий.

"Я бы сказала, что все это неправда", — сказала жена Уилла Смита.

Слухи об ориентации пары ходят годами, и Пинкетт Смит даже комментировала их еще в 2009 году: "Я слышала все — их брак фальшивый, он гей, она гей, они свингеры", — тогда Джада опровергала эти слухи. Но на этой неделе Пинкетт Смит рассказала, что пара была разведена в течение семи лет, пролив свет на предварительные заявления об их странном браке.

У Уилла и Джады есть двое детей, Уиллоу и Джейден, а также сын Трей от первого брака Смита.

Дети были вынуждены скрывать правду

Известная голливудская пара поженилась в 1997 году и в прошлом имела дело с проблемами в семье, но Пинкетт Смит рассказала, что они развелась без документов.

"Мы любим свою семью и любим друг друга. Понимаете, это больше похоже на жизненное партнерство. Сейчас, через десять лет, кто знает? Он стареет, кто будет рядом с ним? Это буду я", — Пинкетт Смит сказала, что думает, что никогда полностью не разойдется с Уиллом.

Говорят, что дети Джады Пинкетт и Уилла Смита, Джейден и Уиллоу, испытывают чрезвычайное "облегчение" от того, что новость о разводе их родителей наконец-то известна, поскольку они должны были "притворяться", что счастливы с мамой и папой в течение последних семи лет.

Как сообщается, ложь о родителях очень расстраивала их, по словам инсайдеров, они чувствовали себя "неудобно", отмахиваясь от постоянного шквала вопросов об отношениях их родителей.

"Их постоянно спрашивали об их родителях, и в течение семи лет им приходилось врать всем и притворяться, что все прекрасно, хотя они знали, что это не так. Иногда это вызывало у них сильное волнение, и они постоянно ссорились друг с другом и с окружающими", — говорит источник из окружения детей актеров.

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