Колишній чоловік ексучасниці The Black Eyed Peas розкрив причини їхнього розлучення

Актор Джош Дюамель та співачка Фергі. Фото: instagram.com/fergie/

Актор Джош Дюамель назвав причину розлучення з колишньою дружиною Фергі. Пара розбіглася у 2019 році.

Про це стало відомо з інтерв'ю актора у YouTube-шоу "У глибині душі з Гремом Бенсінгером".

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Зірка "Трансформерів" та екс-солістка Black Eyed Peas були одружені 10 років, і розлучення пари, яка на той момент виховувала шестирічного сина Ексла, стала несподіванкою для їхніх шанувальників. За словами Джоша, у відносинах "не було нічого поганого", але в якийсь момент вони "переросли один одного". Екс-чоловіку співачки не подобався їхній публічний спосіб життя, і він не зміг звикнути до того, що доводиться постійно перебувати в центрі уваги громадськості.

"Я не думаю, що мені колись вдасться по-справжньому змиритися з усією цією увагою. Я просто не та людина, якій подобається ходити червоними доріжками. Займатися всіма цими голлівудськими штучками", — коментує актор.

Після розлучення, яке виявилося важким випробуванням для Фергі, 50-річний Дюамель повернувся до Північної Дакоти і придбав будинок біля озера, в якому живе й досі. 2022 року актор одружився вдруге — з 29-річною моделлю Одре Марі (уродженкою його рідного штату). Нещодавно пара оголосила, що чекає на дитину.

Фергі, яка після розлучення з актором не була помічена у стосунках, привітала екс-дружина та його нову дружину з поповненням.

Джош Дюамель і Фергі почали зустрічатися в 2004 році, а через п'ять років одружилися. 2013 року у пари народився син Аксель, а 2017 року вони оголосили про розлучення. Ще через два роки подружжя було офіційно розлучене.

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