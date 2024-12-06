Жена Влада Ямы сообщила о пополнении в семье — фото

Жена Влада Ямы объявила о неожиданном пополнении в семье
Жена хореографа Влада Ямы Лилия удивила поклонников неожиданной новостью. У звездной семьи произошло пополнение.
Радостную новость жена танцора сообщила в Instagram.
Лилия Яма рассказала о новых членах семьи
Долгое время жена Ямы держала молчание, однако решила рассказать подписчикам новость. Лилия сообщила, что их собака Ламба родила щенков.
"Молчать я уже не могу. У нас пополнение. Пополнение у полноценного члена нашей семьи Ламбы. Она многодетная мама", — с улыбкой рассказала Яма.
Лилия призналась, что была очень взволнована накануне родов собаки и очень ждала появления маленьких пушистиков.
Все это время жена хореографа внимательно следила за состоянием будущей мамочки и ее малышей.
"Я так волновалась, словами не передать. Мое любимое развлечение последние два месяца — наблюдать и играть с животиком", — поделилась Лилия.
Отметим, что Влад Яма с женой и сыном живет в США. Семья вместе с собакой уехала за границу в начале полномасштабной войны.
Напомним, бывшая жена Джонни Деппа во второй раз станет мамой.
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