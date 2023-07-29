Дружина Влада Ями показала "розкішний" намет в Аризоні: що там особливого
Дружина хореографа Влада Ями Лілія вирушила на відпочинок з сином. Жінка похизувалася не тільки мальовничиму куточками Аризони, а і розкішними умовами кемпінгу.
Фото та відео дружина танцівника опублікувала у Instagram.
Дух перехоплює від краси
Лілія з чоловіком та сином на початку повномасштабного вторгнення поїхала до США. Нещодавно жінка разом з сином, 7-річним Леоном, поїхала до Аризону. Мама з сином відпочивають у наметовому містечку. Там є душ, повноцінна спальня, туалет, хутро на підлозі та камін.
"Дух захоплює від цього. Навіть були сльози. Яка природа дивовижна", — прокоментувала прогулянку жінка танцівника.
Лілія показала місцеві краєвиди та побувала на екскурсії до каньйону Антилопа.
Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Ям з дружиною та сином виїхали до США. Відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджав.
Раніше Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою.
Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва (VERA) показала 22-річну доньку, яка живе у США, та згадала, чого хотіла перед пологами.