Дружина Влада Ями показала "розкішний" намет в Аризоні: що там особливого

Дружина Влада Ями, Лілія. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Дружина хореографа Влада Ями Лілія вирушила на відпочинок з сином. Жінка похизувалася не тільки мальовничиму куточками Аризони, а і розкішними умовами кемпінгу.

Фото та відео дружина танцівника опублікувала у Instagram.

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Лілія з чоловіком та сином на початку повномасштабного вторгнення поїхала до США. Нещодавно жінка разом з сином, 7-річним Леоном, поїхала до Аризону. Мама з сином відпочивають у наметовому містечку. Там є душ, повноцінна спальня, туалет, хутро на підлозі та камін.

"Дух захоплює від цього. Навіть були сльози. Яка природа дивовижна", — прокоментувала прогулянку жінка танцівника.

Дружина Влада Ями, Лілія. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Намет, у якому зупинилася дружина Влада Ями. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Намет, у якому зупинилася дружина Влада Ями. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Намет, у якому зупинилася дружина Влада Ями. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Намет, у якому зупинилася дружина Влада Ями. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Дружина Влада Ями, Лілія на відпочинку в Аризоні. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Син Влада Ями на відпочинку в Аризоні. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Дружина Влада Ями, Лілія на відпочинку в Аризоні. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Краса Арізони очима дружини Влада Ями. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Дружина Влада Ями, Лілія на відпочинку в Аризоні. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Лілія показала місцеві краєвиди та побувала на екскурсії до каньйону Антилопа.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Влад Ям з дружиною та сином виїхали до США. Відтоді жодного разу хореограф додому не приїжджав.

Раніше Влада Яму, який переїхав до США, захейтили в соцмережах за вечірку з російською назвою.

Нагадаємо, співачка Віра Брежнєва (VERA) показала 22-річну доньку, яка живе у США, та згадала, чого хотіла перед пологами.