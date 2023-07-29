Жена Власть Ямы показала "роскошную" палатку в Аризоне: что там особенного

Жена Власть Ямы, Лилия. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Жена хореографа Влада Ямы Лилия отправилась на отдых с сыном. Женщина похвасталась не только живописными уголками Аризоны, но и роскошными условиями кемпинга.

Фото и видео жена танцовщика опубликовала в Instagram.

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Лилия с мужем и сыном в начале полномасштабного вторжения уехала в США. Недавно женщин вместе с сыном 7-летним Леоном отправилась в Аризону. Мама с сыном отдыхают в палаточном городке. Там есть душ, полноценная спальня, туалет, мех на полу и камин.

"Дух захватывает от этого. Даже были слезы. Какая природа удивительна", — прокомментировала прогулку женщина танцовщика.

Жена Влада Ямы, Лилия. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Палатка, в которой остановилась жена Влада Ямы. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Палатка, в которой остановилась жена Влада Ямы. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Палатка, в которой остановилась жена Влада Ямы. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Палатка, в которой остановилась жена Влада Ямы. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Жена Влада Ямы, Лилия на отдыхе в Аризоне. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Сын Влада Ямы на отдыхе в Аризоне. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Жена Влада Ямы, Лилия на отдыхе в Аризоне. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Красота Аризоны глазами супруги Влада Ямы. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Жена Влада Ямы, Лилия на отдыхе в Аризоне. Фото: instagram.com/liliya_yama/

Лилия показала местные виды, а также побывала на экскурсии в каньон Антилопа.

Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Влад Яма с женой и сыном уехали в США. С тех пор ни разу хореограф домой не приезжал.

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Напомним, певица Вера Брежнева (VERA) показала живущую в США 22-летнюю дочь и вспомнила, чего хотела перед родами.