Жена Власть Ямы показала "роскошную" палатку в Аризоне: что там особенного

Жена Влада Ямы показала "роскошную" палатку в Аризоне: что там особенного
Жена хореографа Влада Ямы Лилия отправилась на отдых с сыном. Женщина похвасталась не только живописными уголками Аризоны, но и роскошными условиями кемпинга.
Фото и видео жена танцовщика опубликовала в Instagram.
Дух перехватывает от красоты
Лилия с мужем и сыном в начале полномасштабного вторжения уехала в США. Недавно женщин вместе с сыном 7-летним Леоном отправилась в Аризону. Мама с сыном отдыхают в палаточном городке. Там есть душ, полноценная спальня, туалет, мех на полу и камин.
"Дух захватывает от этого. Даже были слезы. Какая природа удивительна", — прокомментировала прогулку женщина танцовщика.
Лилия показала местные виды, а также побывала на экскурсии в каньон Антилопа.
Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Влад Яма с женой и сыном уехали в США. С тех пор ни разу хореограф домой не приезжал.
Ранее переехавшие в США власти Яму захейтили в соцсетях за вечеринку с российским названием.
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