Дружина засновника Snapchat знялась у гламурній фотосесії на березі океану

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Супермодель Міранда Керр знялась для модного глянцю. Зірка у гламурного вбранні позувала у пляжній фотосесії в Малібу.

Про це пише видання Grazia.

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Дружина засновника Snapchat Евана Шпігеля, модель Міранда Керр, зараз чекає на четверту дитину. На перших місяцях вагітності, зірка знялась у яскравій фотосесії для видання Grazia.

Керр стала зіркою обкладинки журналу. На стильних фото модель позує у сукнях, купальниках та пальто.

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

Модель Міранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

"Керр виросла на австралійській фермі, де вона навчилася від своїх бабусь і дідусів готувати те, що вони вирощували на своєму органічному городі. У 13 років вона вперше дебютувала на подіумі і з того часу брала участь у найбільших модних показах. Сьогодні вона підприємець і заснувала власний сертифікований органічний бренд догляду за шкірою і є автором книг, які допомагають підліткам досягати своїх мрій", — йдеться на офіційні сторінці видання.

У Міранди та засновника Snapchat Евана Шпигеля двоє синів: п'ятирічний Харт і трирічний Майлз. У неї також є 12-річний син Флінн, якого вона виховує з колишнім чоловіком Орландо Блумом.

Модель здобула популярність у віці 13 років після перемоги в модельному конкурсі журналу Dolly.

У 2007 році вона стала першим ангелом Victoria's Secret в Австралії.

Раніше Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue.

Нагадаємо, Наталка Денисенко у шовковому топі знялась у чуттєвій фотосесії.