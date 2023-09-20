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Жена основателя Snapchat снялась в гламурной фотосессии на берегу океана

20 сентября 2023 14:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена основателя Snapchat Миранда Керр снялась в гламурной фотосессии на берегу океана
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Супермодель Миранда Керр снялась для модного глянца. Звезда в гламурном наряде позировала в пляжной фотосессии в Малибу.

Об этом пишет издание Grazia.

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Жена основателя Snapchat Эвана Шпигеля, модель Миранда Керр, сейчас ждет четвертого ребенка. На первых месяцах беременности звезда снялась в яркой фотосессии для издания Grazia.

Кэрр стала звездой обложки журнала. На стильных фото модель позирует в платьях, купальниках и пальто.

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

 

Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/
Модель Миранда Керр. Фото: instagram.com/grazia_it/

"Керр выросла на австралийской ферме, где она научилась от своих бабушек и дедушек готовить то, что они выращивали на своем органическом огороде. В 13 лет она впервые дебютировала на подиуме, и с тех пор принимала участие в модных показах. Сегодня она предприниматель и основала собственный сертифицированный органический бренд по уходу за кожей и является автором книг, которые помогают подросткам достигать своих целей", — говорится на официальной странице издания.

У Миранды и основателя Snapchat Эвана Шпигеля двое сыновей: пятилетний Харт и трехлетний Майлз. У нее также есть 12-летний сын Флинн, которого она воспитывает с бывшим мужем Орландо Блумом.

Модель приобрела популярность в возрасте 13 лет после победы в модельном конкурсе журнала Dolly.

В 2007 году она стала первым ангелом Victoria's Secret в Австралии.

Ранее Ди Каприо снялся для обложки Vogue.

Напомним, Наталка Денисенко в шелковом топе снялась в чувственной фотосессии.

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