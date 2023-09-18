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Наталка Денисенко у шовковому топі знялась у чуттєвій фотосесії

18 вересня 2023 20:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наталка Денисенко у шовковому топі знялась у чуттєвій фотосесії
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Наталка Денисенко порадувала підписників ніжною фотосесією. Зірка позувала у шовковому вбранні та демонструвала струнку фігуру.

Знімками акторка поділилася у своєму Instagram.

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Наталка Денисенко полюбляє білий колір, про це вона сама зізнавалася своїм шанувальникам. Тож цього разу зірка не зрадила своєму смаку і влаштувала чуттєву зйомку у білому топі та спідниці.

 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Вже скоро сонячні промені будуть не такі теплі, і хто його знає, що буде зі цієї осені і зими…Та неймовірні фото ще лишилися, тож насолоджуємося моментом, я завжди казатиму, що тепло - воно всередині, і багато з реальності залежить від того що ми думаємо і як відчуваємо цей світ, ми живемо на цікавій планеті в цікавий час…І я точно не хочу запитувати "за що", бо цікавійше запитати "для чого". Ось так і живу, а що лишається?", — прокоментовала допис акторка.

Раніше зірка зізналася, що з дитинства почувалася найкращою.

 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

 

Акторка Наталка Денисенко. Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/
Акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Для мене, головне просто любити себе здоровою любовʼю, не з егоїзму, а з піклування. Любити свою дитину і вчити, що краса може бути у різних формах і змістах. Для мене, головне відчувати себе! Розширювати своє сприйняття, і разом з тим, зрозуміти, що кожен має право на свої вподобання. І, звичайно, плекати в собі любов до своїх людей, а не розводити срачі", — переконана Денисенко.

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко розповіла, чи покарали росіянку, яка образила її доньку у готелі.

Раніше Наталка Денисенко показала зворушливе відео довгоочікуваної зустрічі з чоловіком-військовим.

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