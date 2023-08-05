Дружина Зінченка показа перші фото їхньої родини у новому складі

Футболіст Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У родині українського футболіста Олександра Зінченка та спортивної журналістки Влади Седан відбулося поповнення. Маму з новонародженою доньку виписали з лікарні, й щасливі батьки влаштували ніжну фотосесію.

Фото дружина футболіста опублікувала у своєму Instagram.

Читайте також:

Щасливі батьки

На знімках, якими поділилася Влада Седан, вона позує із чоловіком та двома доньками на тлі рожевих декорацій. Зіркові друзі, серед яких блогерка Даша Квіткова, модель Олександра Кучеренко та Крістіна Решетник, привітали щасливих батьків.

"Наше перше фото в новому складі. Дякую усім за привітання та ваші теплі побажання. Обіймаю кожного", — підписала знімки Седан.

Футболіст Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан з донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Футболіст Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Футболіст Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан з донькою. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У Влади та Олександра у 2021 році народилася старша донька Єва, дівчинка також має свій Instagram.

Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі. Спочатку була скромна реєстрація шлюбу у Великій Британії в березні 2020-го, потім була церемонія в Україні. На весіллі пари виступали Дан Балан, Віра Брежнєва та Monatik.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

Раніше вагітна дружина Зінченка оголила животик у ніжній фотосесії.