Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Жена Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе arrow

Жена Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе

5 августа 2023 17:54
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе
Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В семье украинского футболиста Александра Зинченко и спортивной журналистки Влады Седан состоялось пополнение. Маму с новорожденной дочерью выписали из больницы, и счастливые родители устроили нежную фотосессию.

Фото жена футболиста опубликовала в своем Instagram.

Читайте также:

Счастливые родители

На снимках, которыми поделилась Влада Седан, они позируют с мужем и двумя дочерьми на фоне розовых декораций. Звездные друзья, среди которых блогер Даша Квиткова, модель Александра Кучеренко и Кристина Решетник, поздравили счастливых родителей.

"Наше первое фото в новом составе. Благодарю всех за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого", — подписала снимки Седан.

 

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Влада Седан с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Влада Седан с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей возлюбленной Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине. На свадьбе выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

Ранее беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз