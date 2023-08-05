Жена Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

В семье украинского футболиста Александра Зинченко и спортивной журналистки Влады Седан состоялось пополнение. Маму с новорожденной дочерью выписали из больницы, и счастливые родители устроили нежную фотосессию.

Фото жена футболиста опубликовала в своем Instagram.

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Счастливые родители

На снимках, которыми поделилась Влада Седан, они позируют с мужем и двумя дочерьми на фоне розовых декораций. Звездные друзья, среди которых блогер Даша Квиткова, модель Александра Кучеренко и Кристина Решетник, поздравили счастливых родителей.

"Наше первое фото в новом составе. Благодарю всех за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого", — подписала снимки Седан.

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Футболист Александр Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан с дочерью. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей возлюбленной Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине. На свадьбе выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

Ранее беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии.