Жена Зинченко показала первые фото их семьи в новом составе
В семье украинского футболиста Александра Зинченко и спортивной журналистки Влады Седан состоялось пополнение. Маму с новорожденной дочерью выписали из больницы, и счастливые родители устроили нежную фотосессию.
Фото жена футболиста опубликовала в своем Instagram.
Счастливые родители
На снимках, которыми поделилась Влада Седан, они позируют с мужем и двумя дочерьми на фоне розовых декораций. Звездные друзья, среди которых блогер Даша Квиткова, модель Александра Кучеренко и Кристина Решетник, поздравили счастливых родителей.
"Наше первое фото в новом составе. Благодарю всех за поздравления и ваши теплые пожелания. Обнимаю каждого", — подписала снимки Седан.
У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.
Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей возлюбленной Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине. На свадьбе выступали Дан Балан, Вера Брежнева и Monatik.
Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.
Ранее беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии.