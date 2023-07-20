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Вагітна дружина Зінченка оголила животик у ніжній фотосесії

20 липня 2023 12:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Вагітна дружина Зінченка оголила животик у ніжній фотосесії
Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В родині українського футболіста Олександра Зінченка скоро відбудеться поповнення. В очікуванні малюка дружина спортсмена влаштовує ніжні зйомки.

Фото дружина футболіста, Влада Зінченко, опублікувала у своєму Instagram.

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Влада Зінченко разом з чоловіком та старшою дочкою живе у Лондоні. Поки не відомо, хто народиться у пари: хлопчик чи дівчинка. У ніжній фотосесії Влада засвітила оголений животик. Жінка позує у блакитному комплекті з грайливою зачіскою.

"Ваше передбачення: хлопчик чи дівчинка?", — інтригує підписників Влада.

 

Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

У Влади та Олександра у 2021 році народилася старша донька Єва, дівчинка також має свій Instagram.

Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі. Спочатку була скромна реєстрація шлюбу у Великій Британії в березні 2020-го, потім була церемонія в Україні. На весіллі пари виступали Дан Балан, Віра Брежнєва та Monatik.

Раніше подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Harper`s Bazaar Saudi Arabia.

Нагадаємо, футбольний клуб "Інтер Майамі" на своїй домашній арені офіційно представив Ліонеля Мессі. Та справжній фурор серед фанатів спортсмена здійняла його розкішна дружина Антонелла Ракуццо.

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