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Дружина Зінченка показала найсокровеннішу мить свого життя

11 серпня 2023 16:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Зінченка показала найсокровеннішу мить свого життя
Влада Седан з дочками. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Нещодавно футболіст Олександр Зінченко та спортивна журналістка Влада Седан стали знову батьками. Пара навіть встигла зробити фотосесію з новонародженою донькою.

Новим фото дружина футболіста поділилася у своєму Instagram.

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На знімках, якими поділилася Влада Седан, вона позує зі старшою донькою Євою та новонародженою дівчинкою у пологовому будинку. Дружина футболіста вбралася у білосніжний костюм та світле взуття. Образ доповнила довгим волоссям та ніжним макіяжем.

 

Влада Седан з дочками. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Це однозначно найсокровенніша мить мого життя. Перша зустріч донечок. Момент, що назавжди закарбується в пам’яті", — підписала знімки Седан.

У Влади та Олександра у 2021 році народилася старша донька Єва, дівчинка також має свій Instagram.

Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі. Спочатку була скромна реєстрація шлюбу у Великій Британії в березні 2020-го, потім була церемонія в Україні.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

Раніше Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк.

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