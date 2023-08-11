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Жена Зинченко показала самый сокровенный момент своей жизни

11 августа 2023 16:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Зинченко показала самый сокровенный момент своей жизни
Влада Седан с дочерьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Недавно футболист Александр Зинченко и спортивная журналистка Влада Седан стали снова родителями. Пара даже успела сделать фотосессию с новорожденной дочерью.

Новым фото жена футболиста поделилась в своем Instagram.

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На снимках, которыми поделилась Влада Седан, она позирует со старшей дочерью Евой и новорожденной девочкой в роддоме. Жена футболиста оделась в белоснежный костюм и светлую обувь. Образ дополнил длинными волосами и нежным макияжем.

 

Влада Седан с дочерьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Это однозначно самый сокровенный момент моей жизни. Первая встреча дочерей. Момент, который навсегда запечатлеется в памяти", — подписала снимки Седан.

У Влады и Александра в 2021 году родилась старшая дочь Ева, у девочки также есть свой Instagram.

Александр Зинченко и Влада Седан публично объявили о своих отношениях в 2019 году. Предложение своей возлюбленной Зинченко сделал на поле НСК "Олимпийский". Свадьбу пара сыграла дважды. Сначала была скромная регистрация брака в Великобритании в марте 2020 года, затем была церемония в Украине.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

Ранее Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку.

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