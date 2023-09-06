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Дружина Зінченка прийшла з новонародженою донькою на футбольний матч

6 вересня 2023 19:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Зінченка прийшла з новонародженою донькою на футбольний матч
Футболіст Олександр Зінченко з родиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада завітала на гру чоловіка. Журналістка показала світлини з переповненого стадіону.

Фото Влада опублікувала у своєму Instagram.

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Влада Зінченко прийшла подивитись на гру Арсеналу на їх домашньому стадіоні Emirates в Лондоні. Журналістка завітала на матч не сама: разом з Владою були її дві маленькі доньки, одній з яких виповнився лише місяць.

 

Влада Зінченко з дочками. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 
Влада Зінченко з дочками. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 

 

Старша дочка Олександра Зінченка та Влади Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 
Старша дочка Олександра Зінченка та Влади Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 

 

Старша дочка Олександра Зінченка та Влади Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 
Старша дочка Олександра Зінченка та Влади Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 

 

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/ 

Старша дочка футболіста, Єва, уважно слідкувала за грою, а молодша сестричка спала у візочку. Пізніше родина влаштувала сімейну зйомку прямо на полі.

Донька Єва у Влади та Олександра народилася у 2021 році. А цього літа пара вдруге стала батьками ще однієї донечки. Влада поділилася подробицями своєї другої вагітності, яка, за її словами, далася їй непросто.

Жінка розповіла, що спорт, прогулянки та басейн зробили свою справу: в сумі вона мала лише до 10 кілограмів набраної ваги.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

Раніше Деніел Редкліфф приніс новонародженого сина на голлівудський страйк.

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