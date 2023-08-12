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Дружина Зінченка у топі приголомшила фігурою через тиждень після пологів

12 серпня 2023 12:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дружина Зінченка у топі приголомшила фігурою через тиждень після пологів
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада "засвітила" фігуру через тиждень після других пологів. Журналістка, яка народила другу доньку, приголомшила відмінною фізичною формою.

Відео Влада опублікувала у своєму Instagram.

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Влада Седан приміряла топ та джинси, які прекрасно демонтрували її підтягнутий прес. Дружина Зінченка зізналася, що у неї була мета "влізти" у джинси, які вона носила до народження другої дочки.

Влада та Олександр Зінченки вдруге стали батьками. У пари народилася донечка. Влада поділилася подробицями своєї другої вагітності, яка, за її словами, далася їй непросто.

"Вона вкрай відрізняється від першої, чому я дуже сильно здивована, адже різниця в цих періодах в мене рівно два роки. Зараз я розумію, що з Євою я, здається, і вагітною ніби не була. Я не знала, що таке токсикоз, що таке втома, що таке відсутність сну в останньому триместрі та низка інших "приємностей". Та що тут довго говорити, якщо на 8-му місяці я ще працювала на Євро, носила підбори і кожні кілька днів мала переліт (загалом за вагітність в мене їх було близько 30)", — пригадує Влада.

 

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Жінка розповіла, що спорт, прогулянки та басейн зробили свою справу: в сумі вона мала лише до 10 кілограмів набраної ваги.

"Цього разу ж я відчула і приміряла на собі історії багатьох моїх подруг: ТОКСИКОЗ із 6-го по 13-й тиждень. Я як згадую, мені досі стає зле. Втрата ваги, кілька разів свідомості, крапельниці і навіть разок карета швидкої. Звідси і режим "лінивця" тижня так до 20-го точно, а потім режим "їсти все, шо бачу". Особливою любов’ю користувалися булки, шоколад,і вершкове масло. А ще краще — три в одному! Саші, звісно ж, не дозволяла митися гелем для душу (тому якщо десь у січні-лютому Зінченко не дуже пахнув, це моя провина). Про парфуми, свічки і всілякі пахучки в домі я взагалі мовчу. Щодо спорту, то якісь мінімальні натяки на нього з’явились уже в останні тижні", — розповіла дружина Олександра Зінченка.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

Раніше вагітна дружина Зінченка оголила животик у ніжній фотосесії.

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