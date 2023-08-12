Дружина Зінченка у топі приголомшила фігурою через тиждень після пологів
Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада "засвітила" фігуру через тиждень після других пологів. Журналістка, яка народила другу доньку, приголомшила відмінною фізичною формою.
Відео Влада опублікувала у своєму Instagram.
Спортивна мама
Влада Седан приміряла топ та джинси, які прекрасно демонтрували її підтягнутий прес. Дружина Зінченка зізналася, що у неї була мета "влізти" у джинси, які вона носила до народження другої дочки.
Влада та Олександр Зінченки вдруге стали батьками. У пари народилася донечка. Влада поділилася подробицями своєї другої вагітності, яка, за її словами, далася їй непросто.
"Вона вкрай відрізняється від першої, чому я дуже сильно здивована, адже різниця в цих періодах в мене рівно два роки. Зараз я розумію, що з Євою я, здається, і вагітною ніби не була. Я не знала, що таке токсикоз, що таке втома, що таке відсутність сну в останньому триместрі та низка інших "приємностей". Та що тут довго говорити, якщо на 8-му місяці я ще працювала на Євро, носила підбори і кожні кілька днів мала переліт (загалом за вагітність в мене їх було близько 30)", — пригадує Влада.
Жінка розповіла, що спорт, прогулянки та басейн зробили свою справу: в сумі вона мала лише до 10 кілограмів набраної ваги.
"Цього разу ж я відчула і приміряла на собі історії багатьох моїх подруг: ТОКСИКОЗ із 6-го по 13-й тиждень. Я як згадую, мені досі стає зле. Втрата ваги, кілька разів свідомості, крапельниці і навіть разок карета швидкої. Звідси і режим "лінивця" тижня так до 20-го точно, а потім режим "їсти все, шо бачу". Особливою любов’ю користувалися булки, шоколад,і вершкове масло. А ще краще — три в одному! Саші, звісно ж, не дозволяла митися гелем для душу (тому якщо десь у січні-лютому Зінченко не дуже пахнув, це моя провина). Про парфуми, свічки і всілякі пахучки в домі я взагалі мовчу. Щодо спорту, то якісь мінімальні натяки на нього з’явились уже в останні тижні", — розповіла дружина Олександра Зінченка.
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