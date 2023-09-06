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Жена Зинченко пришла с новорожденной дочерью на футбольный матч

6 сентября 2023 19:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Зинченко пришла с новорожденной дочерью на футбольный матч
Футболист Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена футболиста Александра Зинченко Влада посетили игру супруга. Журналистка показала фотографии с переполненного стадиона.

Фото Влада опубликовала в своем Instagram.

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Влада Зинченко пришли посмотреть на игру Арсенала на их домашнем стадионе Emirates в Лондоне. Журналистка посетила матч не сама: вместе с Владой были ее две маленькие дочери, одной из которых исполнился всего месяц.

 

Власть Зинченко с дочерьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Влада Зинченко с дочерьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Старшая дочь Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Старшая дочь Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Старшая дочь Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Старшая дочь Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

 

Власть Седана. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь футболиста Ева внимательно следила за игрой, а младшая сестричка спала в коляске. Позже семья устроила семейную съемку прямо на поле.

Дочь Ева у Влады и Александра родилась в 2021 году. А этим летом пара во второй раз стала родителями еще одной дочери. Влада поделилась подробностями своей второй беременности, которая, по ее словам, далась ей непросто.

Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

Ранее Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку.

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