Жена Зинченко пришла с новорожденной дочерью на футбольный матч

Футболист Александр Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Жена футболиста Александра Зинченко Влада посетили игру супруга. Журналистка показала фотографии с переполненного стадиона.

Фото Влада опубликовала в своем Instagram.

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Влада Зинченко пришли посмотреть на игру Арсенала на их домашнем стадионе Emirates в Лондоне. Журналистка посетила матч не сама: вместе с Владой были ее две маленькие дочери, одной из которых исполнился всего месяц.

Влада Зинченко с дочерьми. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Александра Зинченко и Влады Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь футболиста Ева внимательно следила за игрой, а младшая сестричка спала в коляске. Позже семья устроила семейную съемку прямо на поле.

Дочь Ева у Влады и Александра родилась в 2021 году. А этим летом пара во второй раз стала родителями еще одной дочери. Влада поделилась подробностями своей второй беременности, которая, по ее словам, далась ей непросто.

Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

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