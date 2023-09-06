Жена Зинченко пришла с новорожденной дочерью на футбольный матч
Жена футболиста Александра Зинченко Влада посетили игру супруга. Журналистка показала фотографии с переполненного стадиона.
Фото Влада опубликовала в своем Instagram.
Семейный фан-клуб
Влада Зинченко пришли посмотреть на игру Арсенала на их домашнем стадионе Emirates в Лондоне. Журналистка посетила матч не сама: вместе с Владой были ее две маленькие дочери, одной из которых исполнился всего месяц.
Старшая дочь футболиста Ева внимательно следила за игрой, а младшая сестричка спала в коляске. Позже семья устроила семейную съемку прямо на поле.
Дочь Ева у Влады и Александра родилась в 2021 году. А этим летом пара во второй раз стала родителями еще одной дочери. Влада поделилась подробностями своей второй беременности, которая, по ее словам, далась ей непросто.
Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.
Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.
Ранее Дэниел Рэдклифф принес новорожденного сына на голливудскую забастовку.