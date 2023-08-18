Дружина Зінченка розповіла про набрані за вагітність кілограми, та чому їй довелося робити операцію
Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада поділилася подробицями народження другої дочки. Журналістка розповіла, чому їй довелося робити кесарів розтин.
Про це Влада сказала у своєму Instagram.
Трансформації тіла
Влада та Олександр Зінченки вдруге стали батьками. У пари народилася донечка.
"2 тижні після пологів: мінус 9 кг (всього набрала 11) як же все-таки унікально влаштований жіночий організм…не перестаю дивуватись трансформаціям нашого тіла", — розповіла дружина футболіста.
Підписники почали одразу ставити Владі питання про пологи та грудне вигодовування, на що журналістка радо відповіла, адже,за її словами ,вона має на меті показали жінкам, що пологи та вагітність — це зовсім не страшно.
Жінці робили кесарів розтин за медичними показаннями: тазове передлежання з подвійним обвиттям пуповиною.
"Я за природні пологи, хоча в мене кесарів розтин пройшов чудово. Після кесаревого розтину відновлення важче, це все-таки операція. Щодо ваги, то в мене однаково вона зникла, я не відчула різниці, — поділилася дружина Зінченка і додала, — я за грудне вигодовування, планів поки ніяких не будую, а просто годую, я за комфорт в першу чергу, якщо є молоко і грудне вигодовування не приносить ніяких мук вам і малюку — це чудово! Грудне вигодовування не повинно бути стражданням".
Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.
Раніше вагітна дружина Зінченка оголила животик у ніжній фотосесії.