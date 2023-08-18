Дружина Зінченка розповіла про набрані за вагітність кілограми, та чому їй довелося робити операцію

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада поділилася подробицями народження другої дочки. Журналістка розповіла, чому їй довелося робити кесарів розтин.

Про це Влада сказала у своєму Instagram.

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Влада та Олександр Зінченки вдруге стали батьками. У пари народилася донечка.

"2 тижні після пологів: мінус 9 кг (всього набрала 11) як же все-таки унікально влаштований жіночий організм…не перестаю дивуватись трансформаціям нашого тіла", — розповіла дружина футболіста.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Підписники почали одразу ставити Владі питання про пологи та грудне вигодовування, на що журналістка радо відповіла, адже,за її словами ,вона має на меті показали жінкам, що пологи та вагітність — це зовсім не страшно.

Жінці робили кесарів розтин за медичними показаннями: тазове передлежання з подвійним обвиттям пуповиною.

"Я за природні пологи, хоча в мене кесарів розтин пройшов чудово. Після кесаревого розтину відновлення важче, це все-таки операція. Щодо ваги, то в мене однаково вона зникла, я не відчула різниці, — поділилася дружина Зінченка і додала, — я за грудне вигодовування, планів поки ніяких не будую, а просто годую, я за комфорт в першу чергу, якщо є молоко і грудне вигодовування не приносить ніяких мук вам і малюку — це чудово! Грудне вигодовування не повинно бути стражданням".

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

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