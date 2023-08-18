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Жена Зинченко рассказала о набранных за беременность килограммах и почему пришлось делать операцию

18 августа 2023 13:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Жена Зинченко рассказала о набранных за беременность килограммах, и почему ей пришлось делать операцию
Влада Седана. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена футболиста Александра Зинченко Влада поделилась подробностями рождения второй дочери. Журналистка, рассказала, почему ей пришлось делать кесарево сечение.

Об этом Влада сообщила в своем Instagram.

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Трансформация тела

Влада и Александр Зинченко во второй раз стали родителями. У пары родилась дочь.

"2 недели после родов: минус 9 кг (всего набрала 11) как же уникально устроен женский организм…не перестаю удивляться трансформациям нашего тела", — рассказала жена футболиста.

 

Власть Седана. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Подписчики начали сразу задавать Владе вопросы о родах и грудном вскармливании, на что журналистка радостно ответила, ведь, по ее словам, она имеет цель показать женщинам, что роды и беременность — это совсем не страшно.

Женщине делали кесарево сечение по медицинским показаниям: тазовое предлежание с двойным обвитием пуповиной.

"Я за естественные роды, хотя у меня кесарево сечение прошло отлично. После кесарева сечения восстановление труднее, это все-таки операция. Что касается веса, то у меня все равно он исчез, я не почувствовала разницы, — поделилась жена Зинченко и добавила, — я за грудное вскармливание, планов пока никаких не строю, а просто кормлю, я за комфорт в первую очередь, если есть молоко и грудное вскармливание не приносит никаких мучений вам и малышу — это замечательно! Грудное вскармливание не должно быть страданием".

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

Ранее беременная жена Зинченко оголила живот в нежной фотосессии.

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