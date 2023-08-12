Жена Зинченко в топе ошеломила фигурой через неделю после родов.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Жена футболиста Александра Зинченко Влада "засветила" фигуру через неделю после вторых родов. Журналистка, родившая вторую дочь, ошеломила отличной физической формой.

Видео Влада опубликовала в своем Instagram.

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Влада Седан примеряла топ и джинсы, которые прекрасно демонстрировали ее подтянутый пресс. Супруга Зинченко призналась, что у нее была цель "влезть" в джинсы, которые она носила до рождения второй дочери.

Влада и Александр Зинченко снова стали родителями. У пары родилась дочь. Влада поделились подробностями своей второй беременности, которая, по ее словам, далась ей непросто.

"Она крайне отличается от первой, чему я очень сильно удивлена, ведь разница в этих периодах у меня ровно два года. Сейчас я понимаю, что с Евой я, кажется, и беременной вроде бы не была. Я не знала, что такое токсикоз, что такое усталость, что такое отсутствие сна в последнем триместре и ряд других "приятностей", но что тут долго говорить, если на 8-м месяце я еще работала на Евро, носила каблуки и каждые несколько дней имела перелет (в общем, за беременность у меня их было около 30)", — вспоминает Влада.

Влада Седан. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.

"На этот раз я почувствовала и примерила на себе истории многих моих подруг: ТОКСИКОЗ с 6-й по 13-ю неделю. Я как вспоминаю, мне до сих пор становится плохо. Потеря веса, несколько раз сознания, капельницы и даже разок карета скорой. Отсюда и режим "ленивца" недели так до 20-й точно, а затем режим "есть все, что вижу". Особой любовью пользовались булки, шоколад и сливочное масло. А еще лучше — три в одном! Саше, конечно, не позволяла мыться гелем для душа (поэтому если где-то в январе-феврале Зинченко не очень благоухал, это моя вина). О духах, свечах и всевозможных пахучках в доме я вообще молчу... Что касается спорта, то какие-то минимальные намеки на него появились уже в последние недели", — рассказала жена Александра Зинченко.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

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