Дружина Зінченка влаштувала казкову фотосесію старшій донечці

Влада Зінченко з родиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина футболіста Олександра Зінченка Влада показала ніжні фото з казкової зйомки своєї старшої дочки. Журналістка замилувала світлинами у стилі популярної фентазі-історії.

Фото Влада показала у своєму Instagram.

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На фото, якими поділилася журналістка, її донька позує у саду в рожевому вбранні. Дівчинка поливає квіти та грається з пухнастим кроликом.

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старша дочка Влади та Олександра Зінченків. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Моя старшенька", — підписала світлини Влада Седан.

Підписники ніжно прокоментовали фото, зазначивши, що фотосесія нагадує на твір Льюїса Керола "Аліса в країні чудес".

"Мамина зовнішність — татове сердце"

"Ця дівчинка просто чудо. А очі які красиві"

"Маленька принцеска", — пишуть фоловери.

Донька Єва у Влади та Олександра народилася у 2021 році. А цього літа пара вдруге стала батьками ще однієї донечки.. Влада поділилася подробицями своєї другої вагітності, яка, за її словами, далася їй непросто.

Жінка розповіла, що спорт, прогулянки та басейн зробили свою справу: в сумі вона мала лише до 10 кілограмів набраної ваги.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі.

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