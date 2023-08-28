Жена Зинченко устроила сказочную фотосессию старшей дочери
Жена футболиста Александра Зинченко Влада показали нежные фото со сказочной съемки своей старшей дочери. Журналистка умилила фотографиями в стиле популярной фентази-истории.
Фото Влада показала в своем Instagram.
Ева в стране чудес
На фото, которыми поделилась журналистка, ее дочь позирует в саду в розовом наряде. Девочка поливает цветы и играет с пушистым кроликом.
"Моя старшенькая", — подписала фотографии Влада Седан.
Подписчики нежно прокомментировали фото, отметив, что фотосессия напоминает произведение Льюиса Кэрола "Алиса в стране чудес".
- "Мамина внешность — папиное сердце"
- "Эта девочка просто чудо. А глаза какие красивые"
- "Маленькая принцеска", — пишут фоловеры.
Дочь Ева у Влады и Александра родилась в 2021 году. А этим летом пара во второй раз стала родителями еще одной дочери. Влада поделилась подробностями своей второй беременности, которая, по ее словам, далась ей непросто.
Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.
Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.
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