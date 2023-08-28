Жена Зинченко устроила сказочную фотосессию старшей дочери

Влада Зинченко с семьей. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Жена футболиста Александра Зинченко Влада показали нежные фото со сказочной съемки своей старшей дочери. Журналистка умилила фотографиями в стиле популярной фентази-истории.

Фото Влада показала в своем Instagram.

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На фото, которыми поделилась журналистка, ее дочь позирует в саду в розовом наряде. Девочка поливает цветы и играет с пушистым кроликом.

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Старшая дочь Влады и Александра Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

"Моя старшенькая", — подписала фотографии Влада Седан.

Подписчики нежно прокомментировали фото, отметив, что фотосессия напоминает произведение Льюиса Кэрола "Алиса в стране чудес".

"Мамина внешность — папиное сердце"

"Эта девочка просто чудо. А глаза какие красивые"

"Маленькая принцеска", — пишут фоловеры.

Дочь Ева у Влады и Александра родилась в 2021 году. А этим летом пара во второй раз стала родителями еще одной дочери. Влада поделилась подробностями своей второй беременности, которая, по ее словам, далась ей непросто.

Женщина рассказала, что спорт, прогулки и бассейн сделали свое дело: в сумме у нее было всего до 10 килограммов набранного веса.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с Марго Робби.

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