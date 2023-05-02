Жене "одессита" Джигана Оксане Самойловой закрыли доступ к банковским счетам в России

Российская блогерша Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Фото: росСМИ

Налоговая служба страны-террориста приостановила сделки по счетам нескольких компаний российской блогерши Оксаны Самойловой. Бизнесы жены уроженца Одессы, рэпера Джигана, проверяются из-за подозрений уклонения от уплаты налогов.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Подробности

На блогершу оформлено ООО "Антураж", через которое, вероятно, выводятся деньги из лотерей, которые Самойлова проводит в личном блоге с помощью "колеса удачи" с розыгрышем дорогих призов. Несколько других компаний, которыми владеет жена одиозного Джигана, за прошлый год показали нулевую выручку, что вызвало подозрение у налоговой.

Сейчас Оксана Самойлова, молчащая о войне на Родине своего мужа, вместе с семьей находится в Дубае. Отметим, что она ведет самую популярную по количеству подписчиков страницу Instagram в России. Также у нее есть свой бренд косметики.

Российская блогерша Оксана Самойлова. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что пропутинскую "инфоцыганку", блогершу Елену Блиновскую задержали на границе и возбудили против нее уголовное дело из-за неуплаты налогов. Также мы рассказывали, сколько заплатил новый муж одиозной блогерши Софии Стужук за знакомство с ней.