Жену Канье Веста разозлила чрезмерная болтливость его прежней

Жена Канье Уэста Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/bianca.censori_official/

Жена Канье Уэста Бьянка Чензори разозлилась, услышав слова Ким Кардашьян о том, что ее бывший муж живет в квартире без охраны. Бьянка Чензори заявила, что звезда реалити-шоу подвергла опасности своих детей, проводящих время у отца.

Об этом пишет издание Daily Mail

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Ким Кардашьян заявила в реалити-шоу, что у Канье нет повара и няни, но их дети все равно предпочитают проводить время с ним.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян со старшей дочерью. Фото: instagram.com/kimkardashian/

По словам инсайдеров, охрана у рэпера все же есть, и в квартире они с Бьянкой больше не живут. Бьянка разозлилась из-за того, что Ким выставила своего экс-супруга в плохом свете, и считает, что Кардашьян лучше "заняться своими делами".

"Бьянка считает, что со стороны Ким было достаточно бестактно разглашать эту информацию. Тем самым она фактически поставила под угрозу безопасность своих детей. Общественность не должна знать, что их дети в любой момент могут остаться без защиты. Она просто хочет, чтобы Ким перестала говорить о своем муже Канье в негативном ключе в попытках выглядеть лучше", — говорит звезда.

Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись в 2021 году. Поводом для разрыва стало нестабильное поведение Канье Уэста, вызванное биполярным расстройством, а также многочисленные скандалы вокруг него.

Скандальные отношения Канье Уэста и Бьянки Чензори у многих вызывают сомнения. Так, друзья девушки считают, что он полностью подчинил жену своей воле, а ранее стало известно, что музыкант даже составил для Бьянки свод правил, где приказано, что ей носить и есть, при этом ей запрещено разговаривать в публичных местах.

Ранее Канье Уэст создал строгий режим для новой жены.

Напомним, Ким Кардашьян без белья ослепила блеском кристаллов на гламурном мероприятии.