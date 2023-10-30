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Друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера

30 октября 2023 08:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Друзья Мэтью Перри рассказали о последних месяцах жизни актера
Актер Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Мэтью Перри был одинок и мечтал о семье всю жизнь. Его неудачные отношения с женщинами привели к тому, что он чувствовал себя "печальным и подавленным".

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сериала "Друзья" была найдена мертвой в субботу в своем доме в Лос-Анджелесе. Близкие к актеру источники говорят, что Перри хотел иметь ребенка, и даже стремился иметь пасынков, потому что был в отличных отношениях со своим отчимом Китом Моррисоном.

 

Перри так и не был женат. Он разорвал помолвку с Молли Гурвиц в 2021 году. В течение своей жизни он также встречался с несколькими известными актрисами, включая Джулию Робертс и Лиззи Каплан.

Мама Мэтью Сюзанна и отчим счастливы в браке 42 года. Мужчина всегда относился к Мэтью, как к родному сыну. И Мэтью сказал, что было бы здорово дать хорошую жизнь детям, принадлежащим тому, кого он любил так, как отчим любил его маму — и его самого.

Источники сообщили, что Мэтью также был удивлен тем фактом, что большинство его коллег из "Друзей" тоже не имели длительных отношений.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Matthew Perry (@mattyperry4)

"Мэтью встречался с десятками женщин. Но в конце концов он всегда чувствовал, что их интересуют только его деньги и слава. Он осыпал женщин подарками только для того, чтобы они упаковывали свои вещи и ухшли. В конце концов, я думаю, что годы борьбы с демонами…Наркотики и алкоголь…повлияли на него и на его здоровье, и в конце концов он снова остался один", — говорит источник, приближенный к актеру.

Прошлой зимой Мэтью тяжело заболел.

"Мы все волновались, что на этот раз он не поправится. Он провел в больнице больше месяца, из-за чего похудел и выглядел поникшим и истощенным. Но как-то, как Мэтью делал всегда, он выжил и надеялся, что новая работа или новая женщина уже не за горами. Все, чего хотел Мэтт, — это быть счастливым. Но он всегда искал любви и счастья в неподходящих местах. Как грустно, что когда он умер, то был одинок", — добавляет источник.

Актер, прославившийся ролью саркастического Чендлера Бинга в ситкоме 90-х, был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе в субботу после вызова бригады скорой помощи около 16:00 по местному времени.

Перри завоевал любовь поклонников своей ролью Чендлера в фильме "Друзья", что принесло ему номинацию на "Эмми" в 2002 году. Но, несмотря на это, он десятилетиями тайно боролся с зависимостями.

Напомним, в сети показали видео бассейна, в котором нашли мертвого Мэтью Перри.

Также мы публиковали ТОП-10 самых смешных моментов из "Друзей" с Чендлером Бингом.

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