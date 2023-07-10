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Дуа Липа, Ники Минаж, Билли Айлиш и другие звезды на премьере фильма "Барби": фото

10 июля 2023 07:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Дуа Липа, Ники Минаж, Билли Айлиш и другие звезды на премьере фильма "Барби": фото
Премьера фильма "Барби" в Лос-Анджелесе. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже на следующей неделе, 20 июля, в мировой прокат выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". Исполнители главных ролей, голливудские звезды Марго Робби и Райан Гослинг, уже посетили не одну допремьерную вечеринку по случаю выхода будущего фильма. Но именно мировая премьера "Барби" в Лос-Анджелесе вызвала ажиотаж среди знаменитостей.

Новини.LIVE расскажет и покажет, кто из звезд позировал на красной дорожке.

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В киноленте Warner Bros. с бюджетом в 100 млн долларов, кроме главных Барби и Кена, появятся и другие персонажи. В них превратились певица Дуа Липа, звезда сериала "Половое воспитание" Эмма Маки, Уилл Феррелл, а также Хелен Миррен и другие голливудские звезды.

Неудивительно, что большинство из них пришли на премьеру. К примеру, Дуа Липа поразила гостей премьеры откровенным образом без бюстгальтера. Марго Робби в отличие от большинства звезд выбрала черное платье и минимизировала наличие розового среди аксессуаров.

Премьеру в сердце Голливуда проигнорировал соавтор фильма и партнер режиссера Греты Гервиг, Ной Баумбах. Он активно поддерживает забастовку сценаристов в США и надеется, что таким образом кинопродюсеры сделают выводы по поводу его отсутствия на красной дорожке.

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Певица Дуа Липа. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Ники Минаж. Фото: Reuters
Певица Эйва Макс. Фото: Reuters
Актер Райан Гослинг. Фото: Reuters
Актер Райан Гослинг. Фото: Reuters
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Модель plus-size Эшли Грэхем. Фото: Reuters

Напомним, ранее мы писали, что создатели фильма "Барби" вызвали ажиотаж и дефицит одного из товаров. Также мы рассказывали, какой фильм о супергероях может стать худшим по кассовым сборам в DC Studios.

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