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Вийшов основний трейлер фільму "Барбі": думки про смерть та реакція соцмереж

26 травня 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Вийшов основний трейлер фільму "Барбі": думки про смерть та реакція соцмереж
Кадр з фільму "Барбі". Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже 20 липня у світовий прокат, зокрема й український, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські зірки Марго Роббі та Раян Ґослінґ. 

В мережі з'явився основний трейлер фільму, який показав деякі сюжетні лінії та жарти головних героїв. 

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Подробиці 

У трейлері ідеальне життя Барбі починає руйнуватися, коли вона втрачає здатність літати й виявляє плоскі стопи. Аби зрозуміти, чому так сталося, вона вирушає у реальний світ. За нею слідує Кен. Втім, у дорослому житті лялькам не всі раді. 

Судячи з трейлера, Барбі та Кен зіткнуться не лише зі складнощами життя у світі людей, а й з недоброзичливцями, які захочуть повернути ляльок назад у коробки. Герої потраплятимуть у безглузді та зворушливі ситуації, заводитимуть нових друзів, рятуватимуться від переслідування. А ще вони підпадуть під арешт за вуличну бійку та запитають про смерть. 

В стрічці кінокомпанії Warner Bros. з бюджетом в 100 млн доларів також з'являться співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, а також Гелен Міррен та інші голлівудські зірки. 

Реакція соцмереж

Українці одні з перших побачили основний трейлер майбутнього фільму. До кінотеатрів збираються всі: від дітей до великих компаній кремезних чоловіків. 

  • А сюжет глибший, ніж мені спочатку здалося. Дуже цікаво
  • Як я і думав, сатира на реальний світ. Дайте два! Звісно я йду в кіно
  • Це ж буквально я! Підемо з хлопцями обов'язково
  • Нарешті з мужиками зможемо піти на нормальний фільм

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали CinemaCon у Лас-Вегасі (США). Також ми розповідали про оновлену версію про Русалоньку, яку вперше виконала темношкіра акторка, та інших кінопрем’єрах цього тижня в Україні.

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