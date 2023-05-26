Вийшов основний трейлер фільму "Барбі": думки про смерть та реакція соцмереж

Кадр з фільму "Барбі". Фото: google.com

Вже 20 липня у світовий прокат, зокрема й український, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські зірки Марго Роббі та Раян Ґослінґ.

В мережі з'явився основний трейлер фільму, який показав деякі сюжетні лінії та жарти головних героїв.

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Подробиці

У трейлері ідеальне життя Барбі починає руйнуватися, коли вона втрачає здатність літати й виявляє плоскі стопи. Аби зрозуміти, чому так сталося, вона вирушає у реальний світ. За нею слідує Кен. Втім, у дорослому житті лялькам не всі раді.

Судячи з трейлера, Барбі та Кен зіткнуться не лише зі складнощами життя у світі людей, а й з недоброзичливцями, які захочуть повернути ляльок назад у коробки. Герої потраплятимуть у безглузді та зворушливі ситуації, заводитимуть нових друзів, рятуватимуться від переслідування. А ще вони підпадуть під арешт за вуличну бійку та запитають про смерть.

В стрічці кінокомпанії Warner Bros. з бюджетом в 100 млн доларів також з'являться співачка Дуа Ліпа, зірка серіалу "Статеве виховання" Емма Макі, Вілл Феррелл, а також Гелен Міррен та інші голлівудські зірки.

Реакція соцмереж

Українці одні з перших побачили основний трейлер майбутнього фільму. До кінотеатрів збираються всі: від дітей до великих компаній кремезних чоловіків.

А сюжет глибший, ніж мені спочатку здалося. Дуже цікаво

Як я і думав, сатира на реальний світ. Дайте два! Звісно я йду в кіно

Це ж буквально я! Підемо з хлопцями обов'язково

Нарешті з мужиками зможемо піти на нормальний фільм

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали CinemaCon у Лас-Вегасі (США). Також ми розповідали про оновлену версію про Русалоньку, яку вперше виконала темношкіра акторка, та інших кінопрем’єрах цього тижня в Україні.