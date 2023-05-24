Дуа Ліпа показала розкішну фігуру у рекламі Versace

Співачка Дуа Ліпа. Фото: instagram.com/dualipa/

Співачка Дуа Ліпа стала обличчям люксового бренду Versace. Зірка приміряла сексуальні образи у рекламі нової колекції бренду.

Фото артистка поділилась у власному Instagram.

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Дуа Ліпа не тільки знялась для промо кампанії бренду, а і стала одним з дизайнерів лінійки літнього одягу. На знімках красуня позує у купальнику за $1,150 та сукні вартістю $5,475, демонструючи розкішну фігуру.

Дуа Ліпа приміряла сукню від люксового бренду

"Ми хотіли показати літній гардероб, який я буду носити все літо і такі речі, які б сподобались іншим", — прокоментувала співачка нову колекцію. Також додала, що працювати з Донателлою Версаче було її мрією. Артистка вдячна їй за підтримку, яку та навада від початку її музичної кар'єри.

Донателла Версаче, очолює бренд з 1997 року, охарактеризувала колекцію "вільною, веселою та впевненою".

"Працювати з Дуа Ліпа було захоплююче і мені сподобалась динаміка між нами. Дуа сильна, безстрашна та вільна, а її творче бачення унікальне", — поділилась Донателла Версаче в інтерв'ю.

Переможниця Grammy вперше вийшла в Каннах з новим бойфрендом, режисером Роменом Гаврасом. Пара оголосила про стосунки у березні цього року. До цього співачка зустрічалася з братом Белли та Джиджи Хадід, Анваром.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі відкриває власне ательє. Зірка буде шити одяг із переробленої тканини.

Раніше стало відомо, що актор Джонні Депп продовжить бути обличчям реклами парфумів Dior Sauvage. Зірка підписав рекламний контракт з брендом на три роки. Ціна питання — 20 млн доларів.